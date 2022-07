3:0 über Braunschweig – Heidenheim mit bestem Saisonstart der Vereinsgeschichte

Zum ersten Heimspiel der Saison 2022/23 hat der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim am Samstagnachmittag die Eintracht aus Braunschweig in der Voith-Arena. Dabei konnte der FCH mit einem 3:0 den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel einfahren. So gut startete die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt noch nie in eine Zweitligasaison.

Bevor es auf dem Schlossberg allerdings los gehen konnte,wurde für die am vergangenen Donnerstag verstorbene HSV-Legende Uwe Seeler eine Minute innegehalten. Im Anschluss pfiff Deniz Aytekin das erste Heimspiel der Saison 2022/23 auf dem Schlossberg an. Der FCH nahm von Anfang an das Heft des Handelns in die Hand und erarbeitete sich bereits in der 4. Minute den ersten Eckball der Partie. Dieser holperte letztendlich durch den Fünfmeterraum, allerdings war keiner der Rot-Blau-Weißen zur Stelle. Ganz im Gegenteil dazu war Strompf in der 10. Minute zur Stelle, welcher nach einer Flanke von Busch den Ball unglücklich in das lange Eck abfälschte – 1:0 für den FCH.

Nach diesem Führungstreffer waren die Braunschweiger „Löwen“ augenscheinlich aber wacher und fanden besser in die Partie. Zu einer echten Torchance kam es jedoch nicht. In der 27. Minute war es dann eine gute Hereingabe von Beste, die am zweiten Pfosten Schimmer fand. Dieser setzte das Leder mit dem Fuß über den Querbalken. Nur zwei Minuten später sorgte Kaufmann für den ersten Torschuss der Braunschweiger. Zehn Minuten vor der Halbzeitpause eroberte Geipl den Ball und schickte Beste auf die Reise, der einen Verteidiger abhängen konnte und Hoffmann zu einer Parade zwang. Anschließend kamen die Braunschweiger zwei Mal über eine Kontersituation dem Tor von Müller gefährlich nahe. Die beiden aussichtsreichen Möglichkeiten verpufften allerdings und somit ging es mit einem 1:0 in die Halbzeitpause.

Mit der Führung im Rücken und einem neuen Mann auf dem Feld ging es in die zweite Hälfte. Sessa ersetzte Geipl, allerdings kamen die „Löwen“ besser aus der Pause. So war es in der 50. Minute Pherai, der durch einen Fehler im Aufbauspiel des FCH in eine gute Abschlussposition kam – der Schlenzer verfehlte das lange Eck nur knapp. Nachdem Frank Schmidt in der 57. Minute doppelt wechselte, gab es einen Eckball für die Gastgeber. Diesen brachte Beste rein, der Ball kam erneut zu ihm raus und im zweiten Anlauf fand er den Kopf von Kleindienst, der die erste Chance im zweiten Durchgang direkt nutzte und zum 2:0 (61.) einnickte. Dieser zweite Treffer gab der Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt Auftrieb und so war es Pick, der Beste anschoss (68.) und Schöppner, der nach einer Ecke frei zum Kopfball kam (71.). Im Anschluss lief die Partie vor sich hin - ohne, dass die Braunschweiger wirklich gefährlich wurden. Dies lag unter anderem auch am stabilen Defensivauftritt des FCH nach dem 2:0-Führungstreffer. In der 90. Minute setzte dann Kevin Sessa den Schlusspunkt der Partie: Nach einem Konter hätte Pick bereits abschließen können, allerdings umkreiste er noch den BTSV-Keeper Hoffmann. Sein Schuss wurde auf der Linie noch abgeblockt, ehe Sessa den Abpraller zum 3:0-Endstand verwandelte. In den vier Minuten Nachspielzeit tat sich nichts mehr und somit konnten die Rot-Blau-Weißen den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel bejubeln.

Genau in einer Woche, also am Samstag, 30. Juli, um 15:30 Uhr ist der 1. FC Heidenheim für das Erstrundenspiel im DFB-Pokals im Vöhlinstadion beim FV Illertissen zu Gast.