3:0 – SVW siegt im historischen Spiel

Die starke Serie geht weiter: Zwölf Punkte und 16:1 Tore lautet die Bilanz des SV Waldhausen aus den vergangenen vier Spielen. Dank eines beeindruckenden Schlusssprints hat sich der SVW gegen den SV Neresheim glatt mit 3:0 durchgesetzt.

Erstmals in der Landesliga-Historie stand in Waldhausen die Partie zwischen dem SV Waldhausen und des SV Neresheim an. Wie es sich für ein Derby gehört, war die Partie von Anfang an umkämpft und hitzig. Bereits nach fünf Minuten gab es die erste Gelbe Karte. Diese sah allerdings kein Spieler, sondern Neresheims Trainer Andreas „Bobo“ Mayer. Er war mit der ein oder anderen Entscheidung von Schiedsrichter Roman Reck, der alle Hände voll zu tun hatte, nicht einverstanden. Auch im Laufe der ersten Halbzeit änderte sich an diesem Bild nichts. Es blieb umkämpft – und so kam kein richtiger Spielfluss zustande. In Minute 23 prüfte Neresheims Spieler Mike Marianek Torhüter Dennis Wille. Doch der Abschluss war viel zu zentral und letztlich kein Problem für den SVW-Schlussmann. Nach einer guten halben Stunde musste Wesley Wicker verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Alexander Bechthold ins Spiel. Dieser hatte drei Minuten vor der Pause per Kopf die Chance zur Führung. Doch Torhüter Samy Aubele verhinderte das Gegentor. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Neresheimer etwas aktiver. Doch je länger die Partie ging, desto stärker wurden die Hausherren. 21 Minuten vor dem Ende erhielt Waldhausens Torjäger Kevin Mayer kurz vor dem Strafraum den Ball und fackelte nicht lange. Der Abschluss ging allerdings knapp am Tor vorbei. Es war der Weckruf für eine bärenstarke Waldhäuser Schlussphase. In der 73. Minute stand erneut Mayer im Mittelpunkt, denn er hatte die ganz große Chance zur Führung. Doch im Eins-gegen-Eins blieb Torhüter Samy Aubele der Sieger. Eine Viertelstunde vor dem Ende merkte man, dass Waldhausen unbedingt den Dreier einfahren wollte. Vieles spielte sich nun in der Hälfte der Neresheimer ab.

In der 81. Minute gab es für Waldhausen einen Freistoß auf der rechten Seite. Philipp Schiele führte diesen aus und die butterweiche Freistoßflanke verwertete Leon Weber per Kopf zur viel umjubelten und letztlich auch verdienten 1:0-Führung. Nur eine Minute später konnte Waldhausen wieder jubeln. Nach einem starken Solo netzte Kevin Mayer zum 2:0 ein. Das Spiel war entschieden. Aus Neresheimer Sicht sollte es allerdings noch schlimmer kommen. In der 85. Minute schob Alexander Bechthold, nach starker Vorlage von Jeffrey Janik, zum 3:0 ein. So erlebte Samy Aubele die vier Minuten des Grauens – und passender konnte man es eigentlich gar nicht analysieren. „Wie es halt oft so ist, machte es klatsch, klatsch, klatsch und dann steht man ohne Punkte da. Das Ding kann auch 0:0 ausgehen. Anderseits darf man aber auch nicht vergessen: Schon vor der Führung hatte Waldhausen zwei große Möglichkeiten.“