30 mal Gold - Delphine setzen Ausrufezeichen

Zahlreiche Württembergische und Baden-Württembergische Meisterschaften gingen nach Aalen. Schwer bepackt traten die Schwimmer des Schwimmclub (SC) Delphin Aalens ihre Heimreise von den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Paraschwimmen und den Württembergischen Meisterschaften im Schwimmen an. Über 53 Medaillen, davon 30 Gold-, 12 Silber- und sechs Bronzemedaillen und sage und schreibe somit 30 Meistertitel fischten die Athleten aus dem Fellbacher F 3 Bad. Im Inselbad in Stuttgart-Untertürkheim trafen sich die besten Schwimmer der einzelnen Jahrgänge und in der offenen Klasse, wobei sich fünf Aalener Delphine unter die Sportler mischten und mit einem Medaillensatz und Top-Platzierungen glücklich nach Hause fuhren.

Zur gleichen Zeit fanden die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Paraschwimmen in Fellbach statt. Auch hier ging der SC mit einer handvoll Sportler an den Start - mit fünf bis sechs Starts. Alisa Schäfauer war auf den Kraul- und Schmetterlingstrecken nicht zu bezwingen und zeigte auch in der offenen Klasse ihr Leistungsvermögen. Neun Baden-Württembergische Titel in der Jugend A und in der offenen Wertung über 50 Meter und 100 Meter Freistil, 100 Meter Brust in 01:30,07, Schmetterling und Lagen konnte sie schwimmen, über 100 Meter Brust in der offenen Klasse wurde sie Zweite.

Verena Schlipf lieferte sich über 100 Meter Brust ein spannendes Finish mit ihrer Vereinskameradin und hatte am Schluss die Nase vorne. Ebenfalls mit neun Meistertitel über 50 Meter und 100 Meter Freistil, 50 Meter und 100 Meter Brust, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen in neuer Bestzeit von 01:20,60 in der Jugend B und offenen Klasse sowie zweimal Platz zwei und einmal Platz drei in der offenen Wertung rundeten das Programm ab.

Konstante Leistungen durch Trainingsfleiß

Hanna Bäurle trat über 50 Meter und 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Lagen und Rücken und 200 Meter Freistil an. Mit neuer persönlicher Bestzeit über 200 Meter Freistil in 02:41,20 stand sie auf dem Siegerpodest in der Jugend B Wertung und offenen Klasse ganz oben. Insgesamt wurde Bäurle dreimal Erste, sechsmal Zweite und einmal Dritte. Lilli Bauer kommt auf dem Rücken immer mehr in Fahrt und zeigte durch Trainingsfleiß konstante Leistungen, die sie umsetzen konnte. Mit vier Meistertiteln über 50 Meter und 100 Meter Rücken in der Zeit von 01:25,09, einer Silbermedaille über 50 Meter Freistil und zwei Bronzemedaille 100 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling wurde sie belohnt.

Michael Hees holte sich bei drei Starts über 50 Meter Freistil in der Zeit von 0:39,00, 50 Meter Rücken in 0:47,36, sowie 100 Meter Lagen in 1:38,24 jeweils den Meistertitel, über 100 Meter Lagen in der offenen Klasse landetet er auf Platz drei. Clement Hermann tat es seinem Mannschaftskameraden gleich. Einen ersten Platz über 100 Meter Freistil in 01:47,59 und zweimal Platz zwei über 50 Meter Brust und Rücken konnte er für sich verbuchen. Auch Trainer Alexander Jung lies es sich nicht nehmen, sechsmal an den Start zu gehen. In der offenen Klasse holte er vier Silbermedaillen über 100 Meter Freistil, 50 Meter und 100 Meter Rücken, sowie 50 Meter und 100 Meter Schmetterling. Besonders freute er sich im vorletzten Rennen des Tages über 50 Meter Freistil ganz knapp den Baden-Württembergischen Meistertitel zu gewinnen. Einen hervorragenden Wettkampf bei den Württembergischen Jahrgangsmeister im Inselbad in Stuttgart-Untertürkheim bestritt Sprintspezialistin Katja Mohr. Bereits bei ihrem ersten Start über 50 Meter Freistil holte sie sich in der Zeit von 0:28,98 die Bronzemedaille. Auch der Lauf über 100 Meter Rücken in 01:11,36 und Platz zwei fügte sich nahtlos in das positive Bild. Über 50 Meter Rücken warf Mohr alles in die Waagschale, machte den Medaillensatz komplett und stieg als Württembergische Meisterin über 50 Meter Rücken in 0:32,73 aus dem Becken.

Das Geschwisterpaar Alicia und Jasmin Schroll ließ aufhorchen. Jasmin überzeugte mit ihren Bestzeiten über 50 Meter Freistil in 0:30,09 und 200 Meter Freistil in 2:32,29. Ihr Trainingsfleiß in den vergangenen Monaten hat sich auch über die weiteren Strecken 100 Meter Freistil in 01:09,29, 50 Meter Rücken in der Zeit von 0:35,40 und Platz acht und 100 Meter Rücken in 1:19,50 mit guten Platzierungen ausgezahlt. Ihre Schwester Alicia konnte zweimal die Farben des SCD hochhalten, dabei freute sie sich besonders über die geschwommene Zeit im 200 Meter Lagenrennen mit 02:42,20 und Platz vier und über 50 Meter Schmetterling in 0:32,14 mit Platz sechs.