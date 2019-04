30 Kilometer mit Reh im Kühlergrill unterwegs

Etwa 30 Kilometer weit ist ein Mann mit einem Reh im Kühlergrill nach Hause gefahren.

Der 45-Jährige war am Mittwoch gegen 23 Uhr auf der Kreißstraße von Zang in Richtung Wental unterwegs, als er mit einem Reh kollidierte. Kurz darauf hielt er an einem Parkplatz an und stellte fest, dass sich das Tier im Kühlergrill des Autos befindet.

Da der Mann kein Handy dabei hatte und sich nicht anders zu helfen wusste, fuhr er etwa 30 Kilometer bis nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Die Beamten konnten das leider verstorbene Tier aus dem Kühlergrill befreien. Das Auto wurde im Frontbereich stark beschädigt.