30 Jahre „Snow and Ride“

Ihr 30-jähriges Bestehen kann die gemeinsame Ski- und Snowboardschule „Snow and Ride“ der Aalener Sportallianz und des TSV Dewangen in der beginnenden 31. gemeinsamen Skisaison feiern. Seit dem Beginn der Zusammenarbeit 1989/90 hat sich die Skischule zu einer Erfolgsgeschichte gemausert. Das Programm der Skischule wurde in den vergangenen Jahren ständig erweitert.

Begonnen hat der TSV Wasseralfingen bereits 1929 mit einer Skiabteilung. Seit damals haben sich Material und Skisport ständig verändert, in den vergangenen Jahrzehnten auch die Schneeverhältnisse im heimischen Gelände, die Grundlage des Skisports. So hat auch die Skischule „Snow and Ride“ ihr Angebot immer mehr in den Alpenraum verlegt.

1989/90 begann man mit drei Angeboten an Skikursen und Ausfahrten ins Allgäu und nach Südtirol an den Kronplatz. Mitte der 1990er Jahre kam der Trend „Snowboard“ dazu. Hier stellte vor allem der TSV Dewangen die ersten Lehrkräfte. 1997 wurde die erste Kinderskifreizeit im Allgäu organisiert. Als Ende der 1990er Jahre dann die ersten Carving-Ski auf den Markt kamen, stellte auch die Skischule ihren Lehrplan auf die Carving-Technik um.

Heute gibt es im Angebot Tages- und Mehrtagesausfahrten für jede Altersklasse. Bei entsprechender Schneelage werden am eigenen kleinen Lift oder am Skizentrum Hirtenteich auch Kurse für Anfänger in allen Altersklassen angeboten.

In die Saison 2019/2020 startet die Skischule mit einem neuen Leitungsteam. Alissa Schwarz, Bastian Müller und Lukas Weiss führen die Skischule nun als Team, unterstützt werden sie von 35 ausgebildeten und vom Schwäbischen Skiverband lizenzierten Skilehrern sowie weiteren engagierten Mitgliedern beider Skiabteilungen.

„Wir möchten so viele Menschen wie möglich für den Schneesport begeistern und Spaß und Freude am Ski- und Snowboardfahren vermitteln. Selbstverständlich freuen wir uns besonders, wenn wir unter den neuen Teilnehmern auch immer wieder alte Gesichter in unseren Kursen begrüßen dürfen“, sagt Alissa Schwarz.

Erfahrene Skilehrer mit an Bord

Unter den Skilehrern sind mit Anton Abele und Siegfried Schöllhammer auch zwei erfahrene Lehrer der ersten Stunde, die auch in dieser Saison noch aktiv am Lehrbetrieb der Skischule teilnehmen. Als zertifizierte Skischule des Deutschen Skiverbands nehmen die Lehrkräfte regelmäßig an Fortbildungslehrgängen des Schwäbischen Skiverbandes teil, um Schülern aller Alters- und Leistungsklassen das Skifahren und Snowboarden beibringen zu können.