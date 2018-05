Für Anita und Alexandra Hofmann gibt es allen Grund zum Feiern: 30 Jahre stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Den Auftakt zu einem Jahr des Feierns bildete eine große Schlagerparty mit vielen Stars und Freunden am Himmelfahrtstag in Meßkirch. Im Frühjahr 2019 geht das Erfolgsduo dann auf große Jubiläumstournee und kommt am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr nach Aalen in die Stadthalle.

Anita und Alexandra Hofmann sind die vielseitigsten Schwestern im deutschen Schlager. Mit ihren modernen deutschen Schlagern sind Anita und Alexandra am Puls der Zeit. Sie sind Multitalente, professionell, haben Charme und einen Hauch Sexappeal. Mit dieser Mischung verzaubern Anita und Alexandra seit drei Jahrzehnten ihr Publikum und zählen so zu den bekanntesten Stars in der Schlagerszene.

Bereits als Kinder haben Anita und Alexandra Hofmann mit Klavier und Theater angefangen, seit Mai 1988 stehen sie als singende Geschwister auf der Bühne. Ein eigens für ihren Vater zum 40-jährigen Geburtstag gestaltetes Musikprogramm hat die Anwesenden damals so begeistert, dass die Geschwister eine Karriere als Sängerinnen eingeschlagen haben. Dabei hat sich ihre Musik gewandelt: von der klassischen Volksmusik über den volkstümlichen Schlager bis hin zum aktuellen Hofmann-Sound.

Auf ihrer Jubiläumstournee „30 Jahre Leidenschaft“ wollen die beiden im kommenden Frühjahr mit ihren Fans feiern. Anita und Alexandra Hofmann präsentieren ihre größten Hits, werden in unterschiedliche Rollen schlüpfen und für die ein oder andere Überraschung sorgen. Der Vorverkauf hat begonnen.