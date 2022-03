Hasen ausgewichen: Auto überschlägt sich zweimal

Am Sonntag ist ein 30-Jähriger mit seinem Auto gegen 20.45 Uhr auf der Kreisstraße 3317 von Ebnat nach Niesitz unterwegs gewesen. In einer leichten Linkskurve musste er einem Feldhasen ausweichen, wobei sein Fahrzeug übersteuerte. Im weiteren Verlauf driftete der Wagen über die Gegenfahrbahn, überschlug sich zweimal an einem dort grenzenden Böschungsgraben und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.