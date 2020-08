30-Jähriger liegt betrunken neben seinem Fahrrad

Einen 30-Jährigen hat die Polizei von Samstagabend, 18.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, in Gewahrsam genommen.

Der junge Mann, der stark betrunken war, lag neben seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen dem Kellerhaus und Attenhofen. Der 30-Jährige war selbst nicht in der Lage aufzustehen, geschweige denn sich auf den Beinen zu halten. Da er zudem ein aggressives Verhalten an den Tag legte, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.