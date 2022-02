30-Jähriger in Aalen vor Döner-Imbiss niedergeschlagen

Vor einem Döner-Imbiss im Südlichen Stadtgraben in Aalen haben am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr fünf bis sechs Täter grundlos auf einen 30-jährigen, am Boden liegenden Mann eingeschlagen. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen im Gesicht, berichtet die Polizei, die Zeugen des Vorfalls sucht.

Zeugen beobachteten, wie sich anschließend ein schwarzer Audi A3 mit hoher Geschwindigkeit entfernte. Ob sich die Täter in diesem Fahrzeug befunden haben, ist noch nicht bekannt. Einer der Täter soll einen auffallenden Vollbart getragen haben.