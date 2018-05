30 Gold-, 15 Silber- und elf Bronzemedaillen für die Delphine

Zu einem Formtest auf der 25 Meter-Bahn sind 21 Aalener Delphine ins Fellbacher F3 Bad gereist. Es galt den derzeitigen Leistungsstand zu überprüfen und sich mit der Konkurrenz im Duell zu messen. Aus den zahlreichen Bestzeiten und teils erheblichen Steigerungen resultierten 30 Gold-, 15 Silber- und elf Bronzemedaillen.

Einen kompletten Satz ergatterte Lilli Bauer (Jahrgang 2004), Hanna Bäurle (2003) und Finja Wiegand (2009). Lilli Bauer wurde mit persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Rücken Erste, über 200 Meter Freistil Zweite und über 50 Meter Freistil Dritte ihres Jahrgangs. Hanna Bäurle startete über die langen Strecken 200 Meter Brust mit dem ersten Platz, 200 Meter Lagen Platz zwei und 50 Meter Rücken Platz drei. Finja Wiegand holte sich über 50 Meter Freistil Gold, über 50 Meter Rücken Silber, und 100 Meter Freistil Bronze. Jana Seibold (2003) wurde über 50 Meter Brust Erste, über 50 Meter Freistil zog sie mit Platz zwei ins Finale ein und erkämpfte sich dort den fünften Platz. Auf den 100 und 200 Meter Freistil erreichte sie den dritten Platz. Verena Schlipf (2004) überzeugte mit Top-Platzierungen. Über 50 Meter Freistil und 200 Meter Brust stand sie auf dem Siegerpodest ganz oben, bei den 50 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling schlug sie als Zweite ihres Jahrgangs an.

Für sie überraschend qualifizierte sich Schlipf über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil fürs Finale. Pauline Heineke (2007) erkämpfte sich über 50 Meter Freistil in neuer Bestzeit von 35,08 Sekunden den ersten Platz und zeigte auch bei ihren weiteren Starts über 50 und 200 Meter Brust, sowie 200 Meter Freistil ihr Können. Arian Haas (2005) freute sich über die Bronzemedaille über 100 Meter Freistil, genauso wie Eric Liemann (2003) mit dem ersten Platz über 50 Meter Rücken. Clement Hermann und Michael Hees (2009) zeigten vielversprechende Leistungen. Hermann schwamm sich über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen auf den zweiten Platz, über 50 Meter und 100 Meter Freistil wurde er Dritter seines Jahrgangs.

Hees holt fünfmal Gold

Michael Hees startete über 50, 100 und 200 Meter Freistil, sowie 50 Meter Brust und 200 Meter Lagen beim Maikäfercup und freute sich über fünfmal Gold. Simon Thaler (2006) schwamm sich über 100 und 200 Meter Freistil auf den zweiten Platz. In den Finals waren die Delphinschwimmer gut vertreten. Alisa Schäfauer (2002), die über ihre geschwommenen Strecken 50, 100 und 200 Meter Freistil sowie 50 Meter Schmetterling jeweils Erste wurde, qualifizierte sich über das 50 Meter Freistil-Finale. An Katja Mohr (2000) führte über die Sprintstrecken 50 Meter Brust, Rücken und Schmetterling in den Vorläufen kein Weg vorbei. In den Finalläufen siegte sie über 50 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling, Zweite wurde sie über 50 Meter Brust.

Nils Bauer (1997) sicherte sich über 50 und 100 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling jeweils den ersten Platz und schwamm in den Finalläufen über 50 Meter Rücken zum Sieg. Maximilian Epple (2001) zeigte über 50 und 100 Meter Freistil, sowie 50 Meter Schmetterling sein Können und wurde im Freistil und Schmetterlingsfinale Dritter. Lukas Seibold (2002) wurde bei seinen geschwommenen Strecken über 50 und 100 Meter Freistil, 50 und 100 Meter Rücken mit Silber belohnt und im Rückenfinale erkämpfte er sich den dritten Platz.