3:0 - Abtsgmünd macht die A-Liga klar

Die TSG Abtsgmünd ist Meister der Fußball-Kreisliga B III. Ihr 3:0 gegen Verfolger Eigenzell reichte - auf anderen Plätzen fielen noch mehr Tore.

Kreisliga B II: TV Heuchlingen II - SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:9 (2:5). Tore: 0:1 Berroth (3.), 0:2, 2:7, 2:8, 2:9 alle Klotzbücher (7., 58., 65., 75.), 0:3, 2:5 beide Mayer (12., 39.), 0:4 Feil (22.), 1:4 Schöttle (35.), 2:4, 3:9 Müller (36., 85.), 2:6 Akin (56.). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte SGM (57.). Vom Aufstieg euphorisiert war die SG nicht zu bremsen. Nach 22 Minuten zappelte der Ball schon vier Mal im Netz. Eine kurze Schwächephase nutzten die Hausherren gnadenlos mit zwei Toren. Auf den weiteren Spielverlauf hatte dies jedoch keine Auswirkung. Das Spiel ging nur in eine Richtung.

Kreisliga B III: SV Dalkingen – SV Lauchheim II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Fuchs (1.), 1:1 Beck (43.), 2:1 Andrius (63., Strafstoß). Nach einem guten Start der Gastgeber lieferte die Lauchheimer Reserve das bessere Spiel. Doch nach der Halbzeitpause agierten die Dalkinger gut, hatten aber ein Problem: die Chancenverwertung. Das Siegtor fiel vom Punkt.

Neunheim/Rindelbach - Ellwangen II 4:1 (1:0). Tore: 1:0. 3:1 beide Gentner (23., 79. FE), 2:0 Ilg (49.), 2:1 Kettner (51.), 4:1 Fuchs (85.).

Jagstzell - SSV Aalen II 10:2 (7:1). Tore: 1:0, 9:1 beide Ziegler (14., 68.), 2:0, 8:1 beide Zeller (18., 64.), 2:1 Hügel (21.), 3:1 Sünder (25.), 4:1, 5:1, 7:1 alle Brunck (33., 40., 45.), 6:1 Vaas (44.), 10:1 Schindler (72. FE), 10:2 Deininger (84.). Für die Jagstzeller war es vor allem in der ersten Halbzeit eine lockere Veranstaltung. Die Gäste zeigte sich aber effizient: Aus ihren zwei Chancen erzielten sie zwei Tore.

Schrezheim - Union Wasseralfingen II 1:0 (0:0). Tor: Mieder (48.). In der ersten Hälfte gestaltete sich das Spiel von den Ballbesitzzeiten ausgeglichen. Dennoch hatte Schrezheim mehr Chancen. Nach dem Führungstor ließ die SG einige Konterchancen liegen, gewann aber am Ende dennoch knapp. Res.: 2:1.

Abtsgmünd - Eigenzell 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Frank (44.), 2:0 Klingenmaier (46.), 3:0 Graule (74.). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte für Eigenzell (60.) und Abtsgmünd (88.), Rote Karte Abtsgmünd (66.).

In der Anfangsphase waren die Gäste leicht überlegen konnten aber ihre teils klaren Torchancen nicht nutzen. So kam es wie des öfteren, dass die Heimelf das 1:0 über einen Konter erzielte. In Hälfte zwei versuchte Trainer Saveski mit einem zusätzlichen Stürmer noch das Ruder rumzureisen. Aber individuelle Fehler bescherten der TSG das 2:0. Obwohl durch eine Ampelkarte dezimiert suchten sie weiterhin ihren Chancen in der offensive und bekamen das spielentscheidende 3:0. „Gratulation zu einem verdienten Sieg und zur Meisterschaft, wir werden nun unser Glück in der Relegation versuchen“, sagte Saveski.

DJK SV Aalen - Fachsenfeld/Dewangen 4:2 (1:0). Tore: 1:0, 4:2 A. Basaran, 1:1 Schnee (48.), 1:2 Schwarzer (59.), 2:2 Hamude (78.), 3:2 E. Basaran. In einem sehr fairen aber kampfbetonten Spiel konnte sich die DJK verdient durchsetzen. Die Heimelf nutzte ihre Chancen konsequent. Res.: 2:7.

Eggenrot – Neuler II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Bieg (18.), 1:1 Brenner (47.). In einem technisch guten Spiel hatten beide Mannschaften ein Manko: Die Chancenverwertung. So stand ein gerechtes Unentschieden.

Kreisliga B IV: Waldhausen II - Kösingen 2:3 (0:2). Tore: 0:1, 2:3 beide Gruber (3., 78.), 0:2 Reiter (16.), 1:2 Landes (62.), 2:2 Blaha (69. FE).

Kirchh./Trochtelfingen II – Zöbingen 0:9 (0:4). 0:1, 0:9 beide D. Thorwart (3., 80.), 0:2, 0:6 beide Hirsch (6., 65.), 0:3, 0:8 beide Th. Thorwart (12., 78.), 0:4, 0:5 beide Konetzky (13., 54.), 0:7 Kohnle (70.). So klar das Ergebnis ist, so einseitig war auch das Spiel. Die Zöbinger sorgten in beiden Halbzeiten für Torgefahr.

Unterkochen II - SGM Rött./Oberd./Aufh. 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Kaiser (19., 88.), 2:1 Thomer (90.+3). Über 90 Minuten hatten die Unterkochener die besseren Torchancen. Am Ende hätte es nach Chancen auch 6:2 ausgehen können.

Ebnat II - Lippach 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Rohra (20.), 0:2 Haas (60.), 1:2 Krämer (77.). Die Heimmannschaft hatte gleich zu Beginn zwei klare Torchancen, die sie nicht nutzen konnten. Lippach nutzte seine Chancen eiskalt und so mussten die Hausherren eine weitere Niederlage einstecken. Der Anschlusstreffer kam zu spät.

Unterschneidheim – Riesbürg 3:5 (2:2). Tore: 1:0, 3:3 beide Dieser (6., 69.), 1:1 Kohler (28.), 2:1 Kohler (32., ET), 2:2 Roith (43.), 2:3 Riess (55.), 3:4, 3:5 beide Ensslin (82., 89.).

Schloßberg – Elchingen 3:2 (2:1). Tore: 1:0, 3:2 Aubele (17., 72.), 1:1 Binder (30.), 1:2 Tesche (40.), 2:2 Aubele (62.). War die erste Hälfte noch ausgeglichen, konnte sich die Offensivpower des Meisters in der zweiten durchsetzen. Res.: 1:1.

Kreisliga B V: Staufen - SGM Königsbr./Oberkochen II 3:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Prencipe (7., 10.), 3:0 Süß (26.), 3:1, 3:2 beide Keiper (55., 88.).

Auernheim/Neresheim - Nattheim II 1:0 (1:0). Tor: Tobias Zembrod (45.).