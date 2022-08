3. bis 5. November 2022 vormerken: Fast wie eine Weltmeisterschaft

Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Der Baden-Württembergische Sportakrobatik Verband (BWSAV) und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach haben sich mit ihrem Limes-Cup der Sportakrobatik – vom 3. bis 5. November 2022 in der Ulrich-Pfeifle-Halle – beim Internationalen Turnverband (FIG) um den Welt-Cup-Status beworben. Das Comeback der Aalener Großveranstaltung nach acht Jahren könnte also tatsächlich gleich wieder eine offizielle internationale Meisterschaft werden.

Und nicht nur das: Aalen soll Schauplatz eines Kategorie-A-Welt-Cups werden, also eines Welt Cups der höchstmöglichen Kategorie. Die ist verbunden mit den höchsten Kosten unter anderem in Form von Preisgeldern. Außerdem bedeutet Kategorie A den höchsten Aufwand für die Ausrichter, weil ein professionelles Fernsehsignal von der gesamten Veranstaltung angeboten werden muss. Warum dann die Mühe? Weil Kategorie A auch den höchsten Reiz ausmacht: Mit einem Welt Cup der Kategorie A hätte Aalen die internationale Aufmerksamkeit fast wie bei einer Weltmeisterschaft und entsprechend viele und hochkarätige Teilnehmer. „Ein Weltcup der Kategorie A hat insgesamt erst einmal überhaupt stattgefunden und in Deutschland noch gar nie. Das wird ein einmaliges Spektakel für die Zuschauer!“, ist sich Chef-Organisator Bernd Hegele sicher.

„Bewerbung eingereicht!“ Was klingt, wie ein allererster Auftakt für die Organisatoren, ist in Wahrheit schon ein ganz großer Meilenstein. Jede Menge Vorarbeit musste bereits geleistet werden, ehe das Einreichen der Bewerbungsunterlagen überhaupt möglich wurde. In der Sportakrobatik ist es üblich, dass auf die Teilnehmer bei internationalen Meisterschaften ein Rundum-sorglos-Paket wartet. Vom Flughafentransfer über die Hotelbuchung und Vollpension bis hin zum Shuttle zwischen Hotel und Halle sowie der Abschlussparty – um alles kümmern sich die lokalen Ausrichter. Und weil der Weltverband in den Bewerbungsunterlagen schon genau beziffert haben will, was die Teilnehmer der Start in Aalen kostet, liegen arbeitsreiche Tage hinter dem Organisationsteam: Kontingente in Hotels wurden geblockt, Busunternehmen angefragt, Catering beauftragt, Kalkulationen aufgestellt, Sponsorengespräche geführt, TV-Produktionsfirmen angefragt, Fördergelder beantragt und so weiter und so weiter.

„Auf dem Papier ist der Limes Weltcup jetzt fast schon bis ins kleinste Detail durchgeplant und vor allem -gerechnet“, sagt Hegele: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das schaffen können, auch wenn es eine enorme Kraftanstrengung für alle Beteiligten wird.“

Leichter würde es natürlich mit der Hilfe vieler lokaler Sponsoren, mit jedem einzelnen Helfer („Volunteer“) und vor allem jedem Zuschauer, der sich frühzeitig ein Ticket sichert und im November beim Sportakrobatik-Leckerbissen von internationalem Topniveau mit dabei ist.

Der Deutsche Sportakrobatik Bund (DSAB) und auch der Deutsche Turner-Bund (DTB), über die die Bewerbung beim Weltverband eingereicht werden musste, sind jedenfalls zuversichtlich. „Beide haben unsere Kalkulation bestätig“, berichtet Hegele: „Der DTB musste mit der Bewerbung sogar eine Kaution hinterlegen, die sind also guter Dinge.“

Noch im August rechnen die Veranstalter mit der Rückmeldung des Weltverbandes, ob die Bewerbung erfolgreich war. Parallel zur Planung ihres eigenen Großereignisses im November richtete sich der Blick der Veranstalter in den vergangenen Tagen immer auch ein bisschen auf Birmingham (Alabama/USA). Dort wurden nämlich die World Games, also die Olympischen Spiele für die Nicht-Olympischen Sportarten ausgetragen. „Das war der letzte große Wettkampf vor unserem Limes-Cup und sogar der wichtigste seit fünf Jahren“, erklärt Hegele: „Wir sind zuversichtlich, viele Teilnehmer und Medaillengewinner im November in Aalen begrüßen zu dürfen.“

Besonders erfolgreich abgeschnitten hat zum Beispiel Belgien mit Gold im Mixed Paar und bei den Damengruppen. Die Nachbarn waren bei beiden bisherigen Limes Weltcups dabei, genauso wie England, das den Titel in der Herrengruppe gewonnen hat. „Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass unser Aalender Publikum echte und frischgebackene World-Games-Champions bestaunen darf“, freut sich Hegele. Aber auch die Ukraine hat zwei Titel (Damen- und Herrenpaar) gewonnen. Und: Mit Daniel Blintsov und Pia Schütze aus Sachsen gelang auch dem deutschen Vorzeige-Duo der Sprung aufs Treppchen: Silber in der Disziplin Mixed Paar. Und die beiden sind natürlich beim Heim-Weltcup auf jeden Fall dabei.

Einziger Wermutstropfen: Die beiden württembergischen Teilnehmerinnen bei den World Games, Gina de Vivo und Lea Petri vom TSGV Albershausen, mussten kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ihren Start absagen. Aber vielleicht ist das Damenpaar ja bis November bei der Veranstaltung in Aalen wieder fit und bereit.