29:26 – SG2H-Männer siegen auswärts

Die Handball-Bezirksliga-Männer der SG Hofen/Hüttlingen traten beim Tabellendritten des Vorjahres, den TV Treffelhausen, an. In einem temporeichen Spiel konnten die Gäste zwei Punkte aus der Alb-Sporthalle entführen. Endstand der Partie war ein im Team verdientes 29:26 für die Kochertäler.

Die Marschroute war für die Grün-Roten schnell klar, man wollte aus einer stabilen Deckung nach vorne agieren um schnelle Tore zu erzielen. So stand es nach zehn Minuten 6:4 für die Gäste. Das Tempo wurde von den SGlern nochmal erhöht und so sah sich der Trainer der TV Treffelhausen nach 20 Minuten bereits gezwungen die grüne Karte beim Stand von 10:6 zu legen. Ab diesem Zeitpunkt pendelte sich der Spielstand bei konstanten zwei, drei Toren Vorsprung für die SG2H ein.

Beim Spielstand von 15:13 wurden die Seiten gewechselt. Aus der Pause sind die Jungs des Trainerduos Pharion/Adam wieder besser gestartet als die Hausherren.

Man konnte bis zur 35. Minute sogar auf 18:13 erhöhen. Dieses Ergebnis konnte der TV Treffelhausen bis zur Schlusssirene lediglich aufbessern und somit stand am Ende des Spiels 29:26 für die SG auf der Anzeigetafel. Dieser Sieg war sehr wichtig für die Moral und um Anschluss an die Spitzengruppe der Bezirksliga zu halten.

Keine Zeit zum Durchatmen

Zeit zum Durchatmen bleibt den Kochertälern kaum, so steht am kommenden Donnerstag bereits das nächste Spiel an.

Dort gastieren die Grün-Roten bei der Bezirksklasse-Mannschaft des TV Rechberghausen zum Bezirkspokalspiel. Der TV Rechberghausen steht aktuell mit 2:8 Punkten auf dem vorletzten Platz der Bezirksklasse. Dennoch dürfen die Männer der SG den Gegner nicht unterschätzen um in die nächste Runde des Pokals einziehen zu können.

Anwurf der Partie ist am Donnerstag um 20.30 in der Wangener Forstberghalle.