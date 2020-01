29 Medaillen als Motivationsspritze

Bevor es an diesem Sonntag für die Schwimmer der Aalener Sportallianz nach Cannstatt, beziehungsweise Waiblingen zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft (DMS) in der Württemberg- beziehungsweise Oberliga geht, testete Trainer Peter Rothenstein noch sechs Schwimmer beim eintägigen Helfmann-Cup in Frankfurt.

Die zweitbeste Einzelleistung der Frauen in Frankfurt erzielte Carolin Morassi über 200 Meter Schmetterling. Des weiteren konnte sie über 200 Meter Rücken einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Auf dem Podest waren die ASA-Schwimmer insgesamt 21 mal, jeweils siebenmal Gold, Silber und Bronze.

In den Wettkampf stieg Carolin Morassi mit der Nebenstrecke 200 Meter Rücken ein. Hier schwamm sie 2,5 Sekunden schneller, als ihre vorherige Vereinsrekordinhaberin Friederike Hoyer im Oktober 2016. Nun steht der Rekord bei 2:19,98 Minuten. Sie hatte ihre sechs Starts aus dem vollem Training geschwommen und hatte die kräftezehrenden 400 Meter Lagen, 200 Meter Schmetterling – gleich zweimal auf dem Programm. Um Wettkampfhärte zu trainieren schwamm sie 400 Meter Lagen, ohne viel Pause 400 Meter Freistil, als 200 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling und Carolin Morassi bestand diesen Härtetest, laut Trainer Peter Rothenstein gut.

Hoyer kein regelmäßiges Training

Studienbedingt kann Friederike Hoyer nicht mehr so intensiv und regelmäßig trainieren.

Sie stand trotz alle dem zweimal auf dem Gold- und zweimal auf dem Silberrang und hatte vier Starts über die Freistilstrecken absolviert. Auf der 50 Meter Sprintstrecke kam sie am besten zu Recht, denn sie blieb nur ein Zehntel über ihrer Bestzeit von 27,74 Sekunden hängen. Das ist eine gute Sprintzeit, da sie sonst auf den Mittel- und Langstrecken zu Hause ist. Der 17-jährige Ryan Newman gewann seine Paradestrecke, die 200 Meter Rücken. Zum ersten Mal überhaupt, war er über die lange Vielseitigkeitsstrecke 400 Meter Lagen unterwegs. Nach guten 5:06,79 Minuten schlug er als Dritter in der offenen Klasse an. Trainer Peter Rothenstein und er waren sehr zufrieden und sahen, dass die Wenden noch verbessert werden sollten. Zuvor hatte Ryan Newman 200 Meter Schmetterling, als Test für die anstehende DMS, auf dem Programm. So ging er bei 100 Meter mit einer, für ihn zu schnellen, Zwischenzeit von 1:09 Minute um die Ecke und musste dann seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen und kam als Fünfter ins Ziel. Eine weitere Mittelstrecke waren 200 Meter Freistil, die er in 2:02,71 Minuten beendete, dies war seine zweitbeste Zeit überhaupt. Die Freistilschwimmerin Vivien Jocham war die Woche zuvor krank. Über 200, 400 und 800 Meter Freistil konnte sie dennoch Gold und zweimal Silber mit nach Hause nehmen.

Brustschwimmer Matthias Oppold konnte in Frankfurt die Anweisungen seines Trainers gut umsetzen und schwamm die 200 Meter Brust zum ersten Mal unter 2:40 Minuten. Seine neue Bestzeit steht nun bei 2:39,53 Minuten und damit wurde er Fünfter. Über 200 Meter Lagen schwamm er ebenfalls Bestzeit und war 2,5 Sekunden schneller als jemals zuvor. In den weiteren drei Rennen zeigte er gute Testergebnisse. Viermal sprang Shannon Newman ins Wasser. Müde nach dem Training der vergangenen Tage stieg sie denn noch nach 100 und 400 Meter Lagen mit neuen Bestzeit aus dem Wasser.