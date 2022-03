29-Jähriger wird bei Streit in der Waschanlage verletzt

Bei einem Streit in einer Autowaschanlage in der Robert-Bosch-Straße hat ein Mann seinen Kontrahenten leicht verletzt. Ein 29-Jähriger soll sich am Dienstag zunächst daran gestört haben, dass ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer sich mit seinem Wagen nicht an das Reißverschlusssystem gehalten habe und hupte deswegen.

Daraufhin stieg der Unbekannte aus und es kam zunächst zu einer wechselseitigen verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der 29-Jährige von dem Unbekannten zu Boden gestoßen, wobei er sich leicht verletzte. Erst durch eine hinzueilende, bislang unbekannte Zeugin konnte der Streit der Beiden beendet werden. Die Polizei Aalen bittet um Hinweise zu der Streitigkeit unter 07361 / 5240.