28:24 - Weiter ohne Niederlage

Die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben am vergangenen Samstag auch ihr Heimspiel gegen die Turnerschaft Göppingen gewonnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich die SG2H mit 28:24 durch und bleibt somit im Jahr 2018 weiter ohne Niederlage.

Von Beginn an wollte die Mannschaft aus Hofen/Hüttlingen nicht so recht ins Spiel finden und beim Spielstand von 0:4 nach fünf gespielten Minuten sah sich das Trainergespann Pharion/Adam bereits gezwungen, die erste Auszeit des Spiels zu nehmen.

Deutliche Ansprache

Nach einer deutlichen Ansprache wachte das Team der SG2H endlich auf und begann sich langsam ins Spiel hinein zu kämpfen. Die Angriffe der Handballer aus Hofen/Hüttlingen wurden nun konsequenter ausgespielt und die SG2H konnte durch vier Tore in Folge erstmals ausgleichen. Mit einem Spielstand von 13:14 wechselten die Mannschaften die Seiten.

Die erste Führung nach der Halbzeit lies auch nicht lange auf sich warten. Nach 32 Minuten traf Dorian Trögele zum 15:14. Ab diesem Zeitpunkt konnte sich die SG Hofen/Hüttlingen einen Vorsprung von drei bis vier Toren herausarbeiten und diesen bis zum Schlusspfiff halten. Am Ende stand ein 28:24-Sieg nach einem kampfbetonten Partie auf der Anzeigetafel. Nun gilt es den Blick auf das Topspiel beim Tabellenführer Bettringen zu richten, das am Samstag (18 Uhr) in der Bettringer Uhlandhalle ausgetragen wird.