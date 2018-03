28. Virngrund-Waldlauf steht an

Am 10. März findet wieder der beliebte Virngrund-Waldlauf in Rosenberg statt und damit der erste Lauf in der Ostalb-Lauf-Cup-Serie. Veranstalter sind dabei die Sportfreunde Rosenberg.

Start ist um 15 Uhr in der Karl-Stirner-Straße. Danach geht es in Richtung Schützenhaus und in den Wald. Auf dem abwechslungsreichen Rundkurs kommen die Läufer am Hohenberg vorbei und von dort geht es zurück über den Jakobusweg nach Rosenberg und zum Ziel an der Virngrundhalle. Auch der Fünf-Kilometer Lauf findet wie gewohnt statt. Anschließend wird es eine Siegerehrung in der Virngrundhalle.

Einen Testlauf bieten die Sportfreunde bereits an diesem Samstag an, Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Virngrundhalle Rosenberg.