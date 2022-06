28-Jähriger wird von Betrügern um 3400 Euro geprellt

Ein 28-Jähriger aus dem Ostalbkreis ist Opfer eines Betruges geworden. Die Unbekannten hatten ihn bereits am Freitag, 27.Mai, telefonisch darüber informiert, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Dem 28-Jährigen wurde mitgeteilt, dass er die Gewinnsumme nur erhalten kann, wenn er für anfallende Steuern 3400 Betrag nach Albanien überweist, was er auch tat. Die Polizei weist in diesem Zusamenhang darauf hin: Machen Sie sich bewusst: wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern. Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Telefonnummern, Adressen, oder weiter. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.