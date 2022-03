27 Schwimmer und Ergebnisse, die Hoffnung machen

Ein großes Team von 27 Schwimmern der Aalener Sportallianz war beim Internationalen Winterschwimmfest von Stuttgart Nord in der Traglufthalle in Stuttgart-Untertürkheim (50 Meter Langbahn) am Start. Für die zweite Leistungsgruppe der Sportallianz war dies ein Testwettkampf vor dem Höhepunkt Ende März beim Schwaben-Cup. Gute Ergebnisse zeigten die Jüngsten im Team. Sie wurden erst vor kurzem in die zweite Leistungsgruppe aufgenommen und konnten das Trainerteam Jack Newman, Miguel Morgado und Peter Stich, mit den gezeigten Leistungen, sehr überzeugen.

Durchweg Bestzeiten erzielten die jüngsten Schwimmer der Aalener Sportallianz, das heißt die Jahrgänge 2008 bis 2010. Lara David zum ersten Mal auf der Langbahn am Start, trug sich sieben Mal mit Mittelfeldplätzen in die Ergebnislisten des Jahrgangs 2009 ein. Über die verschiedenen Lagen Rücken, Freistil und 50 Meter (m) Schmetterling ging sie ins Wasser. Fünfmal steigerte David Gentner seine Bestleistungen. Über Freistil, Lagen und 50m Schmetterling war er im Jahrgang 2009 ebenfalls im mittleren Teilnehmerfeld zu finden. Der gleichaltrige Valentin Gölder hatte acht Starts über alle vier Lagenstrecken und konnte über 100m Rücken beinahe unter die besten Zehn schwimmen. Hier schwamm er in 1:34,25 Minute (min). Die ein Jahr ältere Marcia Jimenez startete über 100m Rücken und Freistil. Sie verbesserte zweimal ihre Bestzeiten. Die Vereinskameradin Isabel Litke hatte sieben Starts im Programm und war über alle drei Bruststrecken (50, 100, 200m) gut unterwegs. Bei der langen Bruststrecke landete sie auf dem zwölften Platz.

In diesen Jahrgangsbereichen ist das Teilnehmerfeld noch enorm groß. Bis zu 50, 60 Teilnehmer sind in den einzelnen Disziplinen, vor allem auf den kurzen 50m Strecken, aufgelistet. Auch zum ersten Mal auf der Langbahn war Julia Merkel (2009) mit sieben Starts in der Traglufthalle von Untertürkheim im Wasser. Unter den Top 20 platzierte sie sich über 100m Rücken mit einer Endzeit von 1:27,09min. Der elfjährige Leon Peter schwamm zum ersten Mal 100m Schmetterling in guten zwei Minuten und belegte den 15. Platz. Weitere sechs Starts in allen vier Lagen kamen dazu. Fünfmal sprang Leonie Schmid (2008) ins Becken und freute sich jedes Mal über ihre Bestzeiten. Ein weiterer neuer Schwimmer in der LG II ist Niklas Stauß (2008). Er absolvierte sechs Starts über Freistil, Rücken und Brust, schwamm überall Bestzeiten. Das Trainer-Team war froh, dass die Neulinge gut mit diesen coronaveränderten Wettkampfbedingungen klar kamen und nach fast vier Monaten wieder einen Wettkampf hatten. Jetzt heißt es fleißig trainieren, Fehler verbessern, um dann beim Schwaben-Cup Ende März erneut viele Bestzeiten zu schwimmen.

Die etwas erfahrenen Schwimmer der LG II platzierten sich ebenfalls im Mittelfeld. Im Jahrgang 2006, konnte Marco Ditz sich über Rückenstrecken (50, 100m) auf die Plätze zehn und zwölf schwimmen und schwamm 35 Sekunden beziehungsweise 1:18min. Elena Litke, ein Jahr älter, zeigte gute Leistungen über drei Bruststrecken. Hier kam sie unter die Top Ten. Sie wurde Fünfte über 50m Brust in 38,98sek, Achte über 100m Brust in 1:28,17min und Siebte über 200m Brust in 3:27,42min. Dimitri Pavlovski und Quirin Pecher, beide Jahrgang 2007, waren ebenfalls vielseitig in allen Lagen dabei. Dimitri Pavlovski wurde zweimal Zehnter über 50m und 200m Rücken.

Für die LG I war es ein Langbahn-Wettkampf zur Überprüfung des Leistungsstandes. Die Meisterschafts-Höhepunkte werden erst in Richtung Mai – Juli sein. Danill Bachtinov steigerte sich erneut viermal und platzierte sich auf den Plätzen 5,6 und 10 über 200m, 50m und 100m Brust (34,66sek, 1:17,87min, 2:52,33min). Sanja Bork (2008), die Jüngste in der LG I, erzielte fünf neue Bestzeiten und war vor allem auf allen vier Freistilstrecken unterwegs. Vanessa Dambacher konnte etliche Wochen krankheitsbedingt nicht trainieren, nahm aber bei jedem Start eine Medaille entgegen. Rückenschwimmer Tom Gentner, verfehlte nur knapp den Bronzerang. Er wurde in 32,95sek über 50m Rücken Vierter. Über 200m Rücken wurde er Fünfter und Achter über 100m Rücken. Im Jahrgang 2006 startete Johanna Gölder sechsmal und nahm Bronze für ihre 200m Brust entgegen. Oliver Hummel kam zweimal über seine Lieblingsdisziplinen Brust und Schmetterling nah an seine Bestleistung heran. Dreimal freute sich Vivien Jocham über Bestzeiten, über 100m Schmetterling (1:15,89min) und Freistilstrecken 100m und 200m. Sie wurde zweimal mit Silber belohnt und war immer in den Top sechs in den Ergebnislisten zu finden.

Miriam Merkel schrammte knapp am Medaillenrang vorbei und wurde Vierte über 200m Brust in 3:11min und konnte zwei weitere Bestzeiten aufstellen. Zufrieden war Julian Morassi mit 100m Schmetterling in 1:01,78min und den kurzen 50m Strecke in 28 Sekunden. Der älteste im ASA-Team, Matthias Oppold wurde Zweiter über 200m Brust und Vierter über die Mittelstrecke 400m Freistil. Ana Perez-Kelke kam auf Platz vier über 200m Freistil und hatte nach 200m Lagen eine neue Bestzeit von 2:49min stehen. Ihre Schwester Elena schwamm Bestzeiten von 30,87sek auf 50m Freistil und über 200m Freistil 2:34,50min. Darija Schiele nahm zweimal Silber und einmal Bronze mit nach Hause, schwamm knapp an ihre Hausrekorde heran. Benedikt Uhl schrieb sich mit vier Bestzeiten (100m Freistil - 1min) in die Ergebnislisten des Jahrgangs 2005 ein.