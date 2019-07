27 Schüler erlangen Fachschulreife

Im Rahmen einer Abschlussfeier an der Technischen Schule Aalen konnten Schulleiter Vitus Riek und Abteilungsleiterin Claudia Moser 27 Schülerinnen und Schülern zur bestandenen Fachschulreifeprüfung gratulieren. An die Absolventen konnten sieben Belobigungen (B, Schnitt bis 2,4) überreicht werden, wobei Selina Arnold und Adrian Schlosser mit 2,0 die Bestnote erreichten.

In der zweijährigen Berufsfachschule in den Profilen Elektrotechnik und Metalltechnik absolvierten die Schülerinnen und Schüler neben einer schriftlichen und mündlichen Prüfung außerdem eine berufspraktische Prüfung. Durch den Erwerb der Fachschulreife legten die Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Meilenstein für ihren weiteren beruflichen Werdegang. Die Fachschulreife ist der mittleren Reife gleichgestellt, neben besseren Chancen auf einen Ausbildungsplatz ermöglicht sie den Besuch eines beruflichen Gymnasiums und mit abgeschlossener Berufsausbildung den Eintritt in ein Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife oder in die Technische Oberschule, die zum Abitur führt.

Absolventen der Berufsfachschule Elektrotechnik

Mohammad Alamed, Kim Domink Berger, Maximilian Adalbert Binder (B), Edwin Dorn, Lukas Otto Kistner, Lucas Klucke, Jan Kratschmann, Johannes Kreer (B), Marwin Landgraf, Waldemar Lefler (B), Adrian Schlosser (B), Dominik Schwenninger (B), Florian Spichala

Absolventen der Berufsfachschule Metalltechnik

Burak Aktas, Leonardo Antico, Selina Arnold (B), Dominic Elstner, Fabio Fricano, Julian Harpeng, Can Turabi Ilhan, Adrian Kuptz, Cara Liedtke, Felix Müller (B), Marvin Riesch, Kadircan Sen, Philipp Steinhauer, Jonas Wachter