27 Kinder empfangen die Erstkommunion

Unter dem Leitwort „Freundschaft bringt uns zu Dir – mit Jesus im Boot“ haben 27 Kinder in der Salvatorkirche am Ostermontag das Fest der Erstkommunion gefeiert. Pater Mathew Shiju hieß zahlreiche Eltern, Verwandte und Freunde zu der Familienfeier willkommen. Der Chor „Neue Töne“ unter Leitung von Jürgen Nennemann gestaltete den Gottesdienst mit modernen religiösen Liedern. Konrad Bader begleitete an der Orgel.

Die Kinder zogen in ihren weißen Gewändern mit dem Pfarrer und den Ministranten in die Kirche ein. Vor dem Altar berichteten die Kinder von ihrer monatelangen Vorbereitung auf dieses Fest. „Endlich ist der Tag gekommen, Jesus im heiligen Mahl zu empfangen“, schilderten sie das große Ereignis für ihr persönliches Leben. Sie freuten sich, so viele Gottesdienstbesucher zu ihrem Fest zu begrüßen. In der gemeinsamen Tauferneuerung wurden die Kinder an die Aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen erinnert.

„Jesus ist mit euch im Boot“

In seiner Ansprache ging Pater Mathew vom Tagesevangelium aus, dem Sturm auf dem See Genezareth. So wie Jesus seine Jünger aus der Angst vor dem Untergang errettet habe, so beschütze er auch die Kinder vor den Stürmen und Gefahren in ihrem Leben. „Jesus ist mit euch im Boot“, er vermittle Geborgenheit und Heimat in Familie und Kirche, sagte Pater Mathew. Glaube und Vertrauen seien stärker als Furcht und Angst.

In einer kleinen Prozession brachten die Kinder die Gaben zum Altar: Brot und Wein, Kerzen und Blumen – alles, was für den Gottesdienst nötig ist, in dem sie erstmals das Sakrament der Eucharistie empfangen durften. In rührenden Worten dankten sie am Schluss Pater Mathew, Schwester Piata und den Gruppenmüttern für die gute Vorbereitung. Zum gemeinsamen Erinnerungsfoto stellten sie sich dann auf den Stufen der Salvatorkirche auf. Eine Dankandacht am Abend beschloss den festlichen Tag der Erstkommunion.