Eine 44-Jährige und ein 27-Jähriger sind am Donnerstag gegen 22.30 Uhr am Bahnhof aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilt, waren beide alkoholisiert. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte die Frau den Mann mit einer zerbrochenen Bierflasche am Bauch. Die 44-Jährige hatte den 27-Jährigen vorher sehr aufdringlich nach Bier gefragt. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.