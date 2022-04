27-Jährige sticht mit Messer zu

In einem Schnellimbiss in der Heidenheimer Straße hat am Donnerstagabend gegen 21 Uhr eine 27-Jährige einer 24 Jahre alte Frau mit einem Messer am Bauch verletzt. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Die junge Frau hatte dort auf einen Bekannten gewartet. Als dieser zusammen mit seiner 27 Jahre alten Begleiterin in der Gaststätte ankam, ging diese wohl offenbar gleich auf die jüngere Frau zu, fragte nach ihrem Namen und griff sie an.

Während dem Gerangel, das sich außerhalb des Imbiss abspielte, erkannte die 24-Jährige ein Messer in der Hand ihrer Kontrahentin. Im weiteren Verlauf wurde sie damit im Bauchbereich leicht verletzt. Die 24-Jährige flüchtete darauf in das Restaurant und der Besitzer sperrte die Tür zu.

Die 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo eine weitere leichte Verletzung im Schulterbereich festgestellt und behandelt werden konnte. Der Begleiter der 27-Jährigen übergab der Polizei das Messer, der er der 27-Jährigen zwischenzeitlich abgenommen hatte.

27-Jährige eskaliert

Nach der Aufnahme des Sachverhalts brachten Beamte des Polizeireviers Aalen die 27-Jährige gegen 22.15 Uhr ebenfalls ins Krankenhaus, um dort bei ihr eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Die rabiate Frau trat vor dem Krankenhaus mehrfach mit voller Wucht gegen die hintere rechte Fahrzeugscheibe, woraufhin sie aus dem Auto geholt werden musste. Hierbei beleidigte sie die Beamten andauernd und schlug kurz bevor sie aussteigen sollte, einer Polizistin mit der flachen Hand ins Gesicht.

In der Notaufnahme schlug sie gegen mehrere PC-Bildschirme, die dadurch auf den Boden fielen. Auch den Arzt, der die medizinische Maßnahme durchführen sollte, trat sie gegen das Bein. Nur unter Zwang konnte bei der 27-Jährigen Blut abgenommen werden. Während des gesamten Einsatzes beleidigte die Frau alle anwesenden Personen. Gegen die 27-Jährige werden nun entsprechende Anzeigen vorgelegt.