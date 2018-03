27-Jähriger fährt absichtlich Mann mit Hund an

Völlig daneben benommen hat sich am späten Freitagnachmittag ein 27jähriger Auto-Fahrer bei Baldingen. Ein 63-jähriger Mann machte zusammen mit seinem Hund auf einem Feldweg östlich von Baldingen einen Spaziergang.

Der Weg ist nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Als auf diesem Weg von hinten der 27-jährige mit seinem Auto herangefahren kam, wollte der Fußgänger den Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen. Dieser hielt an und beleidigte den Fußgänger sofort verbal. Außerdem drohte er damit, den Hund des Fußgängers totzufahren. Anschließend fuhr der Autofahrer an, stieß den Fußgänger um und fuhr dem am Boden liegenden Mann auch noch über den rechten Fuß.

Danach flüchtete der 27-Jährige. Er konnte aber schnell ermittelt werden. Der Fußgänger wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete bei dem Autofahrer die Beschlagnahme des Führerscheins an. Gegen ihn wird jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Unfallflucht, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.