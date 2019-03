27-Jähriger bedroht vier Polizisten mit Pistole

Ein 27-Jähriger hat am Donnerstagabend in Heubach vier Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht. Zeitweise soll er die Pistole auch gegen sich selbst gerichtet haben. Die Beamten konnten den Mann schlussendlich dazu bewegen, seine Waffe abzulegen. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Polizist redet mehrere Minuten lang auf den 27-Jährigen ein

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, seien die Beamten trotz der Bedrohung ruhig und besonnen geblieben. Einer der Polizisten habe mehrere Minuten auf den 27-Jährigen eingeredet und konnte ihn dadurch beruhigen.

Als der 27-Jährige die Waffe auf die Polizisten richtete, soll er sie auch aufgefordert haben, ihn zu erschießen. Der Mann soll selbst den Notruf gewählt haben.

Bei der Waffe soll es sich um eine Luftdruckpistole gehandelt haben, so die Polizei. Dafür sei ein Waffenschein nötig. Die Ermittlungen seien eingeleitet und dauern an.