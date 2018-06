26 Kompletträder gestohlen – Autos auf Pflastersteine aufgebockt

An insgesamt sechs Neufahrzeugen vom Typ Audi A5 und A6 haben Unbekannte die kompletten Räder abmontiert. Hierzu stellten die Täter die Autos auf jeweils vier Pflastersteinen ab. Die Unbekannten sollen in der Oberen Bahnstraße in Aalen zwischen Donnerstagabend, 19 und Freitagmorgen 7.45 Uhr zugeschlagen haben, so das Polizeipräsidium in der Mitteilung an die „Aalener Nachrichten“.

Zudem fehlen bei zwei weiteren Fahrzeugen die Radabdeckungen. Die Polizei geht davon aus, dass auch an diesen Autos die Räder abmontiert werden sollten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.

Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier in Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.