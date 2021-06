26-Jähriger verfolgt und bedrängt Autofahrer

Am Samstagnachmittag hat ein 22-Jähriger Anzeige gegen einen 26-Jährigen erstattet, nachdem dieser ihn wohl mehrfach im Straßenverkehr gefährdet hatte. Den Angaben des 22-Jährigen zufolge befuhr er gegen 16 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Stuttgarter Straße, als der 26-Jährige mit seinem BMW vor der Ampel wendete.

Dabei mussten mehrere Fahrzeuge abbremsen und ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend fuhr der 26-Jährige dem 22-Jährigen hinterher, wobei er mehrfach die Lichthupe betätigte und sehr dicht auffuhr. Danach fuhr er auf einem Parkstreifen neben dem 22-Jährigen her und beleidigte diesen lautstark; per Handzeichen gab er diesem außerdem zu verstehen, dass er ihm folgen soll. Im Kreisverkehr fuhr der 22-Jährige in Richtung Obere Bahnstraße davon, woraufhin der 26-Jährige versuchte, im Kreisel zu wenden um ihm wiederum zu folgen. Im weiteren Verlauf kam der 26-Jährige dem 22-Jährigen dann in der Julius-Bausch-Straße wieder entgegen, wobei er mit seinem Fahrzeug auf dessen Fahrspur wechselte. Nur durch das Ausweichen des 22-Jährigen konnte hier ein Zusammenstoß vermieden werden. Erst als der 22-Jährige in Richtung Polizeirevier Aalen fuhr, ließ der 26-Jährige von ihm ab und fuhr davon.