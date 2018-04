26 Bands in 13 Kneipen

Das 18. Aalener Kneipenfestival findet am kommenden Samstag, 14. April, statt. Leser der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ können diesen Abend gratis erleben. Wir verlosen am Diesntag um 15.30 Uhr sechs Mal zwei Eintrittskarten unter der Telefonnummer 07961 / 9888-67.

„Noch nie hatten wir ein derart anspruchsvolles Programm“ freuen sich die Veranstalter. Und, wer einen Blick in den Veranstaltungsflyer wirft, mag den Machern Recht geben. Hier das 18. Festival in nackten Zahlen: 23 Bands in 13 Kneipen, drei Headliner – Mrs. Greenbird aus Köln im Enchilada, Ross The Boss im RockIt und Lexy & K-Paul aus Berlin in der Lola.. Das Programm startet um 20.30 Uhr und endet mit einer Aftershowparty in der Lola.

Das Programm

Café Podium (Marktplatz 4, www.cafepodium.de): The Legendary Ghetto Dance Band (Queerbeet-Cover), Support: Zott – Die Pulsaderattacke (Dark Country.

Enchilada (Marktplatz 26, www.aalen.enchilada.de): Mrs Greenbird (Country/Folkpop), Support: Marco Kappel (Sieger der Castin-Show DSDS Kids 2012).

Sancho (Bahnhofstraße 38, www.sancho-aalen.de): Linda Kyei Band (Jazz), Support: Vera (Cover).

Bar Noir (Gmünder Straße 5, ab 21.30 Uhr): Swing Affairs (Jazz).

Café Samocca (Freidhofstraße 11, www.samocca.de): Opportunity (Acoustic-Genuss), Support: Raised in Basement.

Alter Hobel (Helferstraße 3): The Renates (von Pop bis Ska), Support: Sonic Insane (Cover, 80er bis heute).

RockIt (Bahnhofstraße 78, www.rockitaalen.de): Ross „The Boss“ Freidman (Heavy Metal), Support: Vanish (Metal).

Café Wunderlich (Rittergasse 2, www.cafe-wunderlich.de): Los Commandos (Punkrock), Support: The Zsa Zsa Gabor’s (Punkrock).

Mavericks Irish Pub (Freidhofstraße 21): La CRitz (Acoustic-Cover), Support: Walter Krüger (Singer/Songwriter).

Café Dannenmann (Alter Kirchplatz 8): The Railbones (Rock’n’Roll), Support: Three Hours (Rock, Reggae).

Die Baar (Stuttgarter Straße 6, www.die-baar.de, ab 22.30 Uhr): Mixed Music Night (das Beste der 90er bis heute).

Die Lola, Eduard-Pfeifer-Straße 7 - 13, www.die-lola.de, ab 23 Uhr auf zwei Floors): Lexy & K-Paul (Elektronisches (musicismusic) aus Berlin), in der Lolita-Bar legt DJ Chris Montana auf.

Havanna Bar: DJ Say Yeah (Hip Hop, Deutschrap, Partyclassics).