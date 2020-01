Es war das Bundesliga-Spitzenspiel: Die Kegel-Damen der KC Schrezheim gegen SKC Victoria Bamberg. Im Start sah es noch ganz gut aus, doch dann hat die seit langem wieder vollständige Bamberger Mannschaft die Oberhand gewonnen und nicht mehr hergegeben – 3405:3472/2:6.

Im Start waren es Laura Runggatscher und Sabina Sokac. Runggatscher nahm es mit Sina Beißer auf. Die aus ihrem Mutterschutz zurückgekehrte Beißer hatte es gegen Runggatscher schwer. Eine Bahn nach der nächsten spielte sie auf sehr guten Niveau und am Ende setzte sie mit 175 Kegel noch einen drauf. Das war der erste Punkt für Schrezheim. Sokac hatte es gegen Ioana Antal etwas schwerer und musste ihren Punkt abgeben.

28 Kegel waren die Damen schon vorne. Doch Sissi Schneider und Saskia Barth hatten zu kämpfen. Schneider sicherte sich zwei Bahnen, doch am Ende musste sie ihren Punkt abgeben. Barth fand nicht zu ihrem Spiel und am Ende war auch ihr Punkt weg. So lag es nun am Schlusspaar Kathrin Lutz und Bianca Sauter. Das Minus konnten sie nicht mehr drehen. Auch wenn Sauter am Ende noch ihren Punkt gewann, so ging der Sieg an Bamberg. Es hat einfach nicht sollen sein. Die in Vollbesetzung angereisten Bamberger nahmen die wichtigen zwei Punkte mit nach Hause. „Wir konnten das Spiel gegen komplett spielende Bamberger sehr lange spannend gestalten“, so Trainer Wolfgang Lutz. „Leider konnten wir dieses Mal die knappen Sätze nicht auf unsere Seite bringen.“