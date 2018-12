25:36-Klatsche gegen den Spitzenreiter

Die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen haben ihr vorletztes Spiel des Jahres und gleichzeitig ihr erstes Rückrundenspiel gegen den TV Reichenbach am vergangenen Samstag absolviert. Die Grün-Rote Truppe von Gerd Mühlberger musste sich gegen dem ungeschlagenen Tabellenführer mit 25:36 geschlagen geben.

Schon zu Beginn wusste man im Lager der SG2H um die sehr geringe Chance eines erfolgreichen Spiels, nicht zuletzt durch Krankheits- und Verletzungsausfälle innerhalb der Mannschaft und die daraus folgenden Auswechselproblemen. Mit lediglich acht Feldspielern reiste man an diesem Tag an, unter denen nicht alle zu 100 Prozent fit waren. Trotzdem hatte man eine gute Erstaufstellung, die die ersten 20 Minuten des Spiels mehr als erfolgreich gegen den Spitzenreiter aufspielten.

In der 18. Minute stand es 10:10. Auch durch einige technische Fehler des Gegners konnte man sich gut im Spiel halten. Ebenfalls durch freies Aufspielen im Angriff und einige Paraden der Torhüter gewann die SG2H in der ersten Halbzeit zunehmend an Selbstvertrauen. Jedoch schlichen sich kurz vor Ende der ersten Hälfte langsam Unkonzentriertheiten ein. Fehler häuften sich und der TV Reichenbach bestrafte das sofort mit schnellen Kontertoren. Mit einem 13:18 ging es in die Halbzeitpause.

Rückstand zu groß

Das eigentlich schnelle Spiel, das die SG Hofen/Hüttlingen bisher praktiziert hatte, musste man an diesem Tage über Bord werfen. Ab der 45. Minute wurde dann auch die Kraft knapp. Nur mit Einzelparaden im Angriff und im Tor hielt sich Hofen/Hüttlingen noch einigermaßen im Spiel. Jedoch war die Motivation gegen Ende nicht mehr gegeben. Mit einem Spielstand von 25:36 durfte die SG2H letztlich das Spielfeld verlassen. Mit 11:13-Punkten befindet sich die SG2H auf dem siebten Tabellenplatz. Nun liegt die Konzentration auf dem letzten Spiel in 2018 am kommenden. Wenn schon ein Tag vor Weihnachten, dann möchte man im Lager der S2H auch einen gelungenen Abschluss. In Zizishausen ist das klare Ziel, mit wieder einigermaßen aufgefülltem Kader, gegen den Zwölftplatzierten sich selbst zu beschenken.