Die Macher der Remstal-Gartenschau 2019 freuen sich über fast 2500 verkaufte Remstal-Cards sowie mehr als 500 kostenlos ausgegebene Remstal-Cards Familie (Kinderkarten). In den 16 Städten und Gemeinden der Remstal-Gartenschau 2019 ist der Startschuss für den Remstal-Card-Vorverkauf mit einem bunten Programm gefeiert worden.

In Mögglingen und Korb feierte die Gemeindeoberhäupter gemeinsam mit vielen Bürgern die Einweihung fertiger Gartenschauprojekte. Und auch die anderen Gartenschau-Kommunen stellten auf ihren Marktplätzen oder im Rahmen anderer Veranstaltungen ein buntes Programm mit Musik, Kinderaktionen und Baustellen-Führungen auf die Beine, das viele Interessierte anlockte.

Bereits um 6.30 Uhr ging am ersten Verkaufstag in Kernen im Remstal die erste Remstal-Card über den Tisch. Bis abends wurden in den Gartenschau-Kommunen knapp 2500 Remstal-Cards verkauft und mehr als 500 kostenlose Remstal-Cards Familie (Kinderkarten) ausgegeben.

Mit der Remstal-Card profitieren die Besucher von vielen Vorteilen und Vergünstigungen bei der Remstal-Gartenschau. Die Dauer- und Vorteilskarte beinhaltet unbegrenzten Eintritt in die kostenpflichtigen Bereiche in Schwäbisch Gmünd und Schorndorf. In den sogenannten Erlebnisgärten bekommen die Besucher eine bunte Mischung aus Gartenflächen, Ausstellungen und Veranstaltungen geboten. Außerdem bekommt jeder Remstal-Card-Käufer einen Gutschein für einen Marco Polo Reiseführer „Remstal" sowie ein Remstal-Bonus-Buch mit über 170 Angeboten und Vergünstigungen für Gastronomie, Freizeit und Events im Remstal und Umgebung. Darin enthalten ist beispielsweise jeweils ein kostenloser Eintritt in die Freibäder im Remstal. Außerdem gibt’s eine vergünstigte Kanutour und ein vergünstigtes Familienticket in die Forscherfabrik Schorndorf.

Schließlich gibt es mit der Karte beispielsweise 25 Prozent Ermäßigung beim Besuch des Mercedes-Benz Museums und vergünstigte Eintrittspreise im Erlebnispark Tripsdrill oder im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Ein ermäßigter Eintritt bei der Bundesgartenschau Heilbronn und ein freier Eintritt bei der bayrischen Gartenschau Wassertrüdingen sind ebenso enthalten.

Bis zum 14. Februar kostet die Remstal-Card 40 Euro für Erwachsene, danach 45 Euro. Kinder im Familienverbund erhalten eine kostenlose Remstal-Card Familie bis einschließlich 16 Jahre. Außerdem gibt es eine Remstal-Card ermäßigt für zahlreiche Personengruppen, die im Vorverkauf 20 Euro kostet und im Anschluss 25 Euro.