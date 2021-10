2500 quietschgelbe Enten auf dem Kocher

Auch in diesem von Corona geprägten Jahr haben die Aalener Round Tabler es sich nicht nehmen lassen und das traditionelle Entenrennen auf dem Kocher ausgetragen. Vor dem Landratsamt wurden die Enten zu Wasser gelassen. Bei bestem Wetter begleiteten einige Zuschauer, die zufällig das Treiben am Start mitbekommen hatten, die Reiseroute der 2500 Enten bis zur Bohlschule. Hier wurden die Enten dann fachgerecht von den bereitstehenden Round Tablern eingefangen. Die schnellste Ente war die mit der Startnummer 1512, gefolgt von den Startnummern 908 und 1179. Dank der vielen Sponsoren konnten in diesem Jahr wieder 125 Preise übergeben werden. Mit den Einnahmen unterstützt Round Table Aalen wieder einige Projekte in und um Aalen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.