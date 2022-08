2500 Euro für sicheres Schwimmen: Kirchengemeinde Salvator unterstützt die Aalener Sportallianz

Auch ohne Absicht geraten Menschen unter Umständen in tiefes Wasser: Das Ausflugsboot kentert oder man fällt in den Pool. Viele Situationen am Wasser können schnell gefährlich werden. Da ist es lebensnotwendig, sich über Wasser halten zu können und sicher schwimmen zu können. In den vergangenen beiden Pandemiejahren hat sich die Situation deutlich verschärft. Durch die Schließungen der Hallenbäder während der Coronapandemie blieb zwei kompletten Jahrgängen an Kindern der Zugang zu Schwimmkursen verwehrt. Die Aalener Sportallianz hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem entgegen zu wirken. Die Nachfrage nach Plätzen in den Schwimmkursen sei nach Angaben der Allianz groß und die Wartelisten lang.

Wie die Sportallianz nun in einer Pressemeldung mitteilt, unterstützt die Stiftung „Zukunft für Familie“ der Katholischen Kirchengemeinde Salvator deshalb den Sozialfonds „Schwimmen lernen“ und weitere Projekte mit einer Summe von 2500 Euro.

Außer den Schwimmkursen werde damit auch das Projekt „Sport vor Ort“ gefördert. Dabei machen Mitarbeiter der Sportallianz mit Kindern sowohl in Wohngebieten der Gartenstraße, als auch in der Friedrichstraße wöchentlich verschiedene Bewegungs-, Fang- und Ballspiele. Inklusive Angebote wie die Rollstuhlolympiade im Feriencamp werden durch die finanzielle Förderung ebenfalls ermöglicht.

Wer sich um einen über den Sozialfonds finanzierten Kurs bewerben möchte, kann sich über die Internetseite der Aalener Sportallianz unter www.aalener-sportallianz.de oder telefonisch unter der 07361 / 999 00 16 informieren.