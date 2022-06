2500 Euro für die Kinderklinik Aalen

„Lachen für einen guten Zweck“ hieß das Motto des Benefizkonzerts, das der Lions Club Aalen Kocher-Jagst im Herbst 2021 in der Mensa des Berufsschulzentrums Aalen veranstaltet hatte. Das „Vereinigte Lachwerk Süd“ mit Ernst Mantel und Werner Koczwara war für den Erfolg dabei der beste Garant. Ein Teil des Erlöses in Höhe von 2500 Euro konnte jetzt von Lions-Präsident Jürgen Abele an die Vorsitzende des Fördervereins der Kinderklinik Aalen, Claudia Köditz-Habermann, übergeben werden.