250 Oldtimer glänzen auf dem Westside-Gelände

Das erste Aalener Oldtimertreffen war ein voller Erfolg. Die Firma Redpoint hatte zur Zusammenkunft aller Marken in Aalen eingeladen. Von der Zwei-Meter-Isetta bis zum amerikanischen sieben Meter langen Flaggschiff war alles vertreten was den Vintagefreund begeistert.

Bei bestem Cabrio-Wetter fand erstmalig ein überregionales Oldtimertreffen in Aalen statt. Gleich mehrere Clubs hatten sich im Vorfeld angemeldet und brachten ihre Garagenschätze mit. Zu den Highlights zählten zahlreiche amerikanische und deutsche Traumkarossen. Alle Marken der Muscle Cars rollten mit ihren grollenden V8 Motoren ein. Neben Porsche 911 und Mercedes SL waren auch seltene Corvette C1, Jaguar E type und Cobras zu sehen. Das älteste Fahrzeug stammte aus den zwanziger Jahren und kam auf eigener Achse zum Event. Sicherlich einzigartig war ein 3-Wheeler mit BMW Motorradmotor. Aber nicht nur exklusive Autos, polierte Motorräder und Heinkel-Roller, sondern auch top restaurierte Porsche-Traktoren und LKWs gaben einen tiefen Einblick in das wohl rostigste Hobby der Welt. Zahlreiche Besucher schwelgten in ihren Jugendträumen oder stellten Fachfragen an die Organisatoren. Bei Musik und besten Burgern verbrachten die Teilnehmer mehrere Stunden auf dem Veranstaltungsgelände und wollen im nächsten Jahr wiederkommen.