Der Ostalbkreis hat gemeinsam mit dem Malteser-Hilfsdienst und dem Roten Kreuz im Zuge der Corona-Pandemie im März mit Hochdruck ärztliche Notfallzentren in Aalen (Ulrich-Pfeifle-Halle) und in Schwäbisch Gmünd (Großsporthalle) eingerichtet. Die Ulrich-Pfeifle-Halle stand am 4. April zum Betrieb bereit, die Großsporthalle ab dem 20. April.

Die Notfallzentren wurden als Abteilung der Kliniken Ostalb geführt und standen zentral für Patienten des gesamten Ostalbkreises zur Verfügung. Insgesamt wurden, ergänzend zu den in den Kliniken Ostalb vorgehaltenen Kapazitäten, in Schwäbisch Gmünd 125 Betten und ebenso in Aalen 125 Betten zur Verfügung gestellt.

Fieberambulanzen werden aufrecht erhalten

Außerdem wurden die Fieberambulanzen - wie landesweit in sämtlichen Landkreisen und kreisfreien Städten - zur Unterstützung der Haus- und Facharztpraxen durch die Kassenärztliche Vereinigung BW eingerichtet. Ärztinnen und Ärzte sowie ärztliches Hilfspersonal arbeiten dort. Der Betrieb der Fieberambulanzen wird aktuell noch aufrecht erhalten.

Die ärztlichen Notfallzentren wurden vorsorglich eingerichtet, um im Bedarfsfall sehr kurzfristig aktiviert werden zu können. Weder in Aalen noch in Schwäbisch Gmünd kamen die ärztlichen Notfallzentren zum Einsatz. Aufgrund der stagnierend niedrigen Anzahl an aktiven Fällen im Ostalbkreis werden die ärztlichen Notfallzentren nun abgebaut.

Mit dem Abbau wurde in Schwäbisch Gmünd am 29. Mai begonnen, in Aalen wird der Abbau im Laufe dieser Woche gestartet. Die Einrichtung wird größtenteils eingelagert, sodass diese bei Bedarf wieder verwendet werden könnte.

Das Themen-Dossier zur Corona-Krise auf der Ostalb