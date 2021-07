25 Jahre KWA, 20 Jahre Albstift

Seit 25 Jahren arbeitet Manfred Zwick beim Kuratorium Wohnen im Alter (KWA), seit 2019 ist er als Prokurist Mitglied der Geschäftsleitung und seit 20 Jahren ist er als Stiftsdirektor für die Hausleitung im KWA Albstift in Aalen verantwortlich.

Zwicks Arbeitsschwerpunkte als Prokurist der KWA-Geschäftsleitung liegen in der Personalentwicklung und im Qualitätsmanagement, zudem verantwortet er den Aufbau des KWA-Bildungszentrums München.

Herausforderungen mochte der in Ellwangen Geborene und auf der Ostalb Aufgewachsene schon immer. Kaum dass er nach dem Zivildienst im Rettungsdienst seine Ausbildung in der Krankenpflege im Klinikum Heidenheim abgeschlossen hatte, begann er 1986 eine Ausbildung zur Stationsleitung – und nahm diese Aufgabe schließlich am Klinikum sieben Jahre lang wahr: Er leitete eine Station mit Tumorpatienten. 1996 wechselte er ins KWA Albstift Aalen, übernahm dort drei Jahre lang die Pflegedienstleitung und absolvierte berufsbegleitend eine Weiterbildung im Pflegemanagement, um sein pflegefachliches Wissen zu vertiefen, aber auch, um strukturelles Arbeiten noch besser zu verstehen.

In seinen 20 Jahren als Stiftsdirektor prägte Zwick das Albstift nachhaltig, brachte die Auslastung sowohl im Pflegebereich als auch im Wohnstift auf ein hohes Niveau – nicht zuletzt dank einer hausbezogenen strategischen Planung und der konsequenten Umsetzung von Innovationen. Gemeinsam mit Professoren und Studierenden konnte er so manches zukunftsweisende Projekt realisieren. Was Zwick mit großem Elan vorangetrieben hatte und als einer der Ersten von Krankenkassen für das Albstift anerkannt bekam, war das sogenannte Heimarztmodell, welches eine gute Versorgung mit Ärzten sicherstellt.

Seit zwei Jahren ist Zwick zudem Mitglied des Aalener Gemeinderats in der Fraktion der Grünen.