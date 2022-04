25-Jähriger verursacht Unfall und tauscht Fahrersitz mit Kumpel

Zu einem Unfall war es am Sonntag gegen 18.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Hans-Sigmund-Straße gekommen, als ein 25-Jähriger beim Rückwärtsfahren einen geparkten VW-Bus beschädigte und flüchtete. Während der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife fuhr das gesuchte Unfallfahrzeug mit quietschenden Reifen am Unfallort vorbei und konnte kurze Zeit später am Ortseingang Himmlingsweiler kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 25-Jährige einen Fahrerwechsel mit seinem 22 Jahre alten Kumpel vorgenommen hatte. Beide waren erheblich alkoholisiert, weswegen auch beide eine Blutprobe abgeben mussten. Dagegen leistete der 22-Jährige erheblichen Widerstand, mehrere Polizisten mussten in den Einsatz, um den Mann unter Kontrolle zu halten. Im Anschluss musste er die Nacht über zur Ausnüchterung bei der Polizei verbringen. Beide Männer, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten eine Sicherheitsleistung abgeben, zudem erwarten sie nun entsprechende Strafanzeigen.