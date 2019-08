25-Jährige kollidiert mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt

Eine 25-Jährige hat mit ihrem Auto am Samstagabend in Aalen ein Einsatzfahrzeug gerammt. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Sirene in der Stiewingstraße in Richtung Wasseralfingen unterwegs. Der Schaden beträgt rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Frau fuhr vor dem Rettungswagen und bemerkte wohl nicht, dass sich der Krankenwagen hinter ihr befand. Der 21-Jährige Fahrer scherte daraufhin nach rechts aus, um zu überholen.

Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, scherte die Frau nach rechts aus, da sie nun laut Polizeibericht das Martinshorn bemerkte. Dabei kollidierten die Fahrzeuge.