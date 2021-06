24-Jähriger würgt Polizeibeamten

Ein Polizeibeamter ist am Sonntagmorgen am Lorcher Bahnhof verletzt worden. Polizisten des Reviers Schwäbisch Gmünd wollten gegen 10 Uhr einen 24-Jährigen kontrollieren. Vorausgegangen waren wohl Beleidigungen des jungen Mannes. Während der Überprüfung zog der 24-Jährige dem Beamten den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht und trat ihm gegen das Knie, wodurch der Polizist verletzt wurde. Aufgrund seines Verhaltens brachten die Polizisten den 24-Jährigen zu Boden, wo er fixiert werden sollte. Auch gegen diese Maßnahme leistete er heftigen Widerstand. Er schlug auf den Beamten ein, griff ihm an den Hals und würgte ihn. Auch ein weiterer Beamter wurde durch die Tritte des 24-Jährigen getroffen. Auch der Begleiter des Mannes, der seinem Freund offenbar helfen wollte, ging auf einen Polizeibeamten los und schlug mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein. Auch dieser Mann wurde zu Boden gebracht. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen; die beiden Männer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.