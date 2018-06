24-Jähriger schlägt grundlos Passanten zusammen

Offenbar völlig grundlos ist ein 39-Jähriger am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr von einem 24-Jährigen zusammengeschlagen und verletzt worden. Am Mittwoch ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen beim zuständigen Amtsgericht Antrag auf Haftbefehl für den 24-Jährigen gestellt worden.

Der 39-Jährige war im Bereich des Landratsamtes in der Wilhelm-Merz-Straße unterwegs, als er von dem 24-Jährigen zunächst angepöbelt und dann angegriffen wurde. Der 24-Jährige schlug mehrfach auf den Geschädigten ein, sodass dieser zu Boden ging. Bereits am Boden liegend, soll der 24-Jährige noch auf den Geschädigten mit den Füßen eingetreten haben. Der 39-Jährige trug durch die Schläge unter anderem zahlreiche Verletzungen im Gesicht davon. Er musste sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben, konnte nach ambulanter Behandlung selbiges aber wieder verlassen.

Noch während der 24-Jährige den 39-Jährigen schlug, kam dem Geschädigten ein couragiertes Brüderpaar zu Hilfe. Die 29 und 32 Jahre alten Geschwister wollten den 24-Jährigen von dem 39-Jährigen wegbringen, wurden nun aber selbst von einem hinzugekommenen ebenfalls 24-jährigen Freund des Schlägers angegriffen. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Vieren, wobei das Brüderpaar leichte Verletzungen davon trug. Schließlich ergriffen die beiden 24-Jährigen die Flucht. Zwischenzeitlich wurde die Polizei verständigt.

Durch eine Polizeistreife konnte der Urheber der Auseinandersetzung unweit des Tatorts festgenommen werden. Da dieser einschlägig vorbestraft ist und lediglich unter Bewährung auf freiem Fuß war, wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen beim zuständigen Amtsgericht Antrag auf Haftbefehl gestellt. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der zweite Tatverdächtige, der zur Auseinandersetzung hinzukam, konnte trotz der polizeilichen Sofortfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen, die vom Polizeirevier Aalen geführt werden, dauern unter diesbezüglich an.