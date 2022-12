2:4 gegen Balingen: Aalen verhindert wenigstens das Debakel zum Jahresabschluss

Neun Gegentore hat der VfR Aalen in den letzten beiden Auswärtsspiele der Regionalliga in 2022 gefangen. Fünf gegen Fulda und an diesem Samstag gegen den Angstgegner aus Balingen deren vier. Damit bleibt Aalen auf einem Abstiegsplatz und kann weiter gegen seinen Angstgegner nicht punkten.

Wieder Schnee, wieder ein schwieriger Platz und wieder kein schlechter Auftakt. Der VfR Aalen, der auf Ali Odabas (Rotsperre) und Sascha Korb (Gelbsperre) verzichten musste, war eigentlich gut in die Partie gestartet, holte nach einem Vorstoß über Sean-Andreas Seitz die erste Ecke der Partie heraus. Allerdings brachte diese, hereingebracht von Kapitän Alessandro Abruscia, nichts ein (9.).

Nur vier Minuten später allerdings klingelte es im Tor von VfR-Keeper Michel Witte und dafür brauchte es nicht viel: Ein langer Ball von Kaan Akkaya auf Jonas Meiser, VfR-Verteidiger Tim Schmidt ließ sich ganz einfach aus dem Spiel nehmen und Meiser legte den Ball vorbei an Witte in die Maschen – 1:0 (13.). Zu einfach. Mal wieder.

Und jetzt? Der VfR blieb durchaus in der Partie und hatte nach Zuspiel von Leon Volz durch Jan Just eine Schusschance. Den Ball des Verteidigers konnte TSG-Keeper Marcel Binanzer wegfausten und gleich einen Konter der Heimelf einleiten. Am Ende war allerdings Witte zur Stelle, weil Pedro Morais einen schlampigen Ball spielte (20.). Zwei Minuten später blockte Schmidt einen Schussversuch von Meiser im Strafraum des VfR. Die TSG brauchte nicht viel, um immer wieder gefährlich vor das Tor der Aalener zu kommen.

In der 23. Minuten hatten dann die lautstarken Aalener Fans den Torschrei auf den Lippen. Nach einem Eckball kam Just per Kopf an den Ball und dieser senkte sich Richtung Tor. Doch auf der Linie konnte Akkaya den Einschlag verhindern. Zwei Minuten später schlug die TSG wieder eiskalt zu: Lukas Foelsch setzte Meiser ein und der passte auf den freien Morais, der Witte tunnelte und das 2:0 nachlegte (25.). „Wir haben Balingen komplett in die Karten gespielt. Die Mannschaft hat die taktische Marschrichtung überhaupt nicht eingehalten“, kritisierte der Aalener Coach sein Team klar: „Wir haben die Platzverhältnisse wieder nicht ernst genommen.“ Balingen mal wieder unfassbar effektiv und erzielte vier Minuten später den nächsten Treffer. Doch das Tor von Foelsch wurde zurückgenommen. Warum? Das weiß nur das Schiedsrichtergespann. Was Foelsch noch verwehrt wurde, durfte Laurin Curda kurz darauf bejubeln. Nach einem langen Ball von Foelsch war dieser alleine vor Witte aufgetaucht und ließ dem Aalener Schlussmann keine Chance – 0:3. So luftig darf man nicht verteidigen, wenn man in dieser Liga bestehen möchte. Es drohte ein weiteres Debakel für den VfR, der eigentlich auf Wiedergutmachung aus war. „Wir wollten Fußball spielen und das kann man auf so einem Platz nicht. Balingen ist in einem Flow und trifft enorm viele richtige Entscheidungen“, schob Cramer nach.

Kurz vor der Pause verursachte Just dann auch noch einen Elfmeter, den Akkaya zum 4:0 verwandelte. Einziger kurzer Lichtblick, das vermeintliche 1:4 von Paolo Maiella. Doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung wieder zurückgenommen.

Aus der Pause kam der VfR Aalen unter anderem ohne seinen Kapitän Alessandro Abruscia, der ausgewechselt wurde – aus Leistungsgründen. Mit Holger Bux und Jonas Arcalean setzte VfR-Trainer Tobias Cramer ein Zeichen. „Die Mannschaft hat in der zweiten Hälfte immerhin auf mich gehört und sind dann tiefer gestanden.“ Es war die Heimelf, die mit dem 4:0 im Rücken und dem zweiten Tabellenplatz vor Augen das Spiel nach Belieben dominierte. „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet“, zeigte sich Cramer etwas zufriedener. Und Balingen ließ Aalen leben und vergab sogar einen weiteren Foulelfmeter, den der eingewechselte Michael Schaupp (kam bereits in der ersten Hälfte für Schmidt) verursacht hatte (60.). Akkaya scheiterte gleich zweimal am starken VfR-Keeper, und selbst ein weiterer Nachschuss klatschte im Anschluss an den Aalener Torpfosten. Ein Alarmzeichen für den VfR, der plötzlich aufwachte. Erst verpasste Arcalean noch den Ball nach einer Hereingabe (62.), dann flankte Stefan Wächter perfekt auf den Kopf von Just und der Ball flog in den Balinger Kasten – 1:4 (67.). Der Ehrentreffer? Vielleicht sogar mehr, denn Just war in der 74. wieder da und scheiterte aus kurzer Distanz an Binanzer (74.). Drei Minuten später erkämpfte sich Maiella das Leder und setzte Arcalean ein, der das 2:4 besorgte. Geht das noch was?

Nein, weil bei Arcaleans Schuss aus der Drehung der Pfosten im Wege stand (87.). „Sonst brennt es noch einmal lichterloh“, sagte VfR-Coach Tobias Cramer, der nach dem Schlusspfiff bedient war: „Das ist respektlos.“ Was er meinte? Dass man Michel Witte in den vergangenen beiden Spielen so im Stich gelassen hat. „Der Junge hat so eine tolle Entwicklung genommen und gehört für mich zu den besten drei Torhütern der Liga.“ Es liegt viel Arbeit vor ihm und seinem Team: „Es ist einfach sehr enttäuschend, weil die Mannschaft offenbar nicht gewillt ist, ihren manifestierten Spielstil auch einmal zu verändern und bei solchen Platzverhältnissen einfacher und klarer Fußball zu spielen.“ Es geht um fehlende Mentalität in den vergangenen beiden Spielen und es klingt nicht nach ruhigen Festtagen. „Wir müssen immer im Spiel bleiben und das kann man nur, wenn man weniger Gegentore bekommt.“ Das Problem ist erkannt. Es muss sich etwas ändern, und zwar nicht nur am Tabellenplatz.