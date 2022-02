24 frisch gebackene Gesellen

Bei der Gesellenprüfung Winter 2022 im Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker Sanitär Heizung Klima (SHK) haben insgesamt

24 Auszubildende ihre Prüfung abgelegt: 13 Prüflinge in der Fachrichtung

Wärmetechnik und elf Prüflinge in der Fachrichtung Wassertechnik.

Die Prüfungen fanden unter Aufsicht der Gesellenprüfungskommission unter Vorsitz von Steffen Hümer im Berufsschulzentrum in Ellwangen statt. In diesem Jahr gab es keinen Prüfling in der Fachrichtung Lufttechnik. Die beiden Berufe des Gas- und Wasserinstallateurs und des Zentralheizungs- und Lüftungsbauers waren bereits 2003 zusammengelegt worden. Die duale Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre.

Die erfolgreichen Absolventen sind (in Klammern jeweils die Ausbildungsbetriebe und gegebenenfalls Auszeichnung): Ahmad Alasawad (Hans Mangold GmbH & Co.), Samed Bedir (BMA Anlagentechnik GmbH, Drittbester), Fabian Eberhard (Eberhard GmbH & Co. KG, Preis), Simon Eisermann (Wilhelm Hassler, Viertbester), Tristan Ermentraut (Josten GmbH), Marco Faul (Otto König GmbH & Co. KG), Marvin Gass (Georg Moritz GmbH), Hannah Geiger (Häfele Haustechnik GmbH), Yiyit Karaali (Benkelmann GmbH), Jonas Leuz (Josten GmbH, Belobigung), Pius Sandhöfner (Edgar Brenner), Niklas Schurr (Andreas Wisner), Abbas Soltani (Georg Moritz GmbH), Jakob Trommer (Hinderberger), Andreas Vidolovics )(Wilhelm Hassler), Maximilian Brandl (Kovacs GmbH), Gabriel Drefs (Vitus König GmbH & Co. KG).