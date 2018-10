2:3 – SG MADS Ostalb unterliegt Heidelberg knapp

In der Heidehalle Mutlangen entwickelte sich von Anfang an ein sehr unterhaltsames Volleyballmatch auf oberstem Regionalliganiveau. Mit ihrer schon legendären Abwehrstärke wehrte die TSG Heidelberg-Rohrbach selbst die härtesten Angriffe der Ostälbler ab und waren so der Garant für lange hoch intensive Ballwechsel. Beide Teams hauten sich dank einer sehr stabilen Annahme die Bälle nur so um die Ohren, keiner der beiden Kontrahenten konnte sich absetzen. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage für die SG MADS Ostalb.

Im Spiel zweier absolut gleichwertiger Mannschaften hatten die Gastgeber nach gespielten 29 Minuten mit 26:24 die Nase vorn. Die Aufschlagqualität der Spielgemeinschaft ließ im zweiten Satz etwas nach, was bei den Heidelbergern zu einer perfekten Ballannahme und konsequenterweise häufigen Schnellangriffen über die Mitte führte. Dagegen fanden die Ostälbler kein Gegenmittel und mussten sich deutlich mit 19:25 geschlagen geben. Im dritten Durchgang zeigten beide Teams, dass sie an einem guten Tag zur Regionalligaspitze zu zählen sind. Sichere Ballannahme, variables Zuspiel, krachende Schmetterbälle und spektakuläre Abwehraktionen auf beiden Seiten, den Mutlanger Zuschauern wurde alles geboten, was dieses Spiel so interessant macht. Die Gäste waren die Glücklicheren und siegten knapp mit 25:23.

An Dramatik nicht zu überbieten

An Dramatik nicht zu überbieten war der vierten Satz. Nach einer 8:4 und 19:15-Führung vergaben die Gastgeber mit knapp ins Aus oder in den Heidelberger Block geschlagenen Angriffen ihren Vorsprung und ließen die Heidelberger wieder zum 23:23 herankommen. In einem Kampf auf Biegen und Brechen mit langen Ballwechseln konnten sich die MADS-Spieler nach 32 Minuten vor allem durch überragende Abwehraktionen mit 31:29 den Satz sichern und zum 2:2 ausgleichen. Im entscheidenden Tie-Break gaben beide Teams noch einmal alles , wobei drei knapp ins Aus geschlagene Schmetterbälle der Gastgeber den Ausschlag für den knappen 15:12-Erfolg der Gäste gaben. Trotz dieser 2:3-Niederlage zeigten die Ostalbvolleyballer eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Spiel in Bad Waldsee und werden in dieser Form für jeden Gegner eine schwer lösbare Aufgabe darstellen.