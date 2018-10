2:3 – Knappe Heimniederlage für SG MADS Ostalb

Einmal vor Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Michael Patrick Kelly und Smudo singen: Dieser Traum ist für Andreas Hauser aus Ellmannsweiler wahr geworden. Der 25-Jährige ist in der Vorrunde der Fernsehshow „The Voice of Germany“. Ob er die Runde bestanden hat, erfahren die Zuschauer allerdings erst am Sonntag. Hauser sagt, der Auftritt habe sich für ihn ohnehin gelohnt.

Andreas Hauser hat immer schon Musik gemacht und in Chören gesungen.