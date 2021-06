23-Jähriger trampelt auf Auto herum.

Am Dienstag um kurz nach 8 Uhr ist die Polizei in Aalen darüber informiert worden, dass in der Spitalstraße ein junger Mann auf einem Auto herumtrampeln und dieses beschädigen würden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 23-jährigen Mann und kontrollierten ihn.

Während der junge Mann auf dem Aalener Polizeirevier zur Sache befragt werden sollte, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand so dermaßen, dass der Rettungsdienst verständigt werden musste. Im Anschluss wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert. An dem von ihm beschädigten Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.