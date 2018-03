23-Jähriger von Schleifstein erschlagen

Am heutigen Donnerstag hat es bei Alfing einen Betriebsunfall gegeben, bei dem ein 23-Jähriger ums Leben gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei löste sich im Zuge eines Arbeitsprozesses ein mehrere hundert Kilo schwerer Schleifstein von einem Transportmittel. Der zu Boden fallende Stein traf den 23-jährigen Arbeiter.

Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unglückstelle verstarb. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.