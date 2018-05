23 Azubis legen erfolgreich ihre Prüfung ab

Nach dreieinhalb Jahren haben 23 Auszubildende ihre Gesellenprüfung der Innung Sanitär-Heizung Klima Aalen und Schwäbisch Gmünd abgelegt. Sie dürfen sich jetzt „Anlagenmechaniker Sanitär Heizung Klima“ nennen. 17 Absolventen wurden in der Fachrichtung Wärmetechnik und sechs in der Fachrichtung Wassertechnik geprüft.

Über ihren Abschluss freuen sich: Tobias Bonner, Aalen, Linus Kogel (Zweitbester, Belobigung); Christian Briel, Ellwangen, ESW Wärmetechnik GmbH; Mike Bulin Aalen, Vitus König GmbH & Co. KG; Sven Doganer, Alfdorf, Georg Moritz GmbH; Max Fehleisen, Mutlangen, Georg Moritz GmbH; David Grund, Schwäbisch Gmünd, Matthias Daul (Bester, Preis); Daniel Hadert, Bartholomä, SOLAR ZIPSER; Clemens Ralf Ilg, Aalen, B M A Anlagentechnik GmbH; Nick Jahnke, Dinkelsbühl, KMH Kunzl u. May Haustechnik; Marius Laengrich, Wört, Jürgen Laengrich; Max Ohnewald, Mögglingen, Grötzinger Heizungsbau- und Installation; Felix Rapf, Rainau, ESW Wärmetechnik GmbH; Felix Reiter, Neresheim, Wiedenmann GmbH; Michael Rogall, Abtsgmünd, Matthias Daul; Steffen Röhrl, Westhausen, B M A Anlagentechnik GmbH; Tom Sauerborn, Neresheim, Neuhauser GmbH; Furkan Yasar, Bopfingen, Erhardt & Schwarz GmbH; Jan Zanker, Bopfingen, Bernd Müller (3. Bester). Foto: Innung SHK AA + GD (an)