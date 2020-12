2250 Euro von Finanzamt-Beschäftigten

2250 Euro haben die Beschäftigten des Aalener Finanzamts für die Tafelläden in Aalen, Bopfingen und Ellwangen gespendet. Der Betrag wird durch drei geteilt, so dass den einzelnen Tafelläden jeweils 750 Euro zugutekommen. Der Personalrat des Finanzamts hatte zu der Spendenaktion aufgerufen. Am 9. November war im Haus ein großes Sparschwein aufgestellt worden, in das alle Bediensteten ihre Gaben einwerfen konnten. Das Sparschwein wurde immer runder und runder, und einen Monat später erfolgte der Kassensturz. Alexandra Stingl und Annette Graser, die Vorsitzende und die Kassiererin des Personalrats, waren begeistert: „Es ist Wahnsinn, was wir gemeinsam erreicht haben.“ Tilmann Haug, der ehrenamtliche Geschäftsführer der Tafelläden in Ellwangen und Bopfingen, teilte schriftlich mit: „Da kommt das Geld wirklich bei denen an, die bedürftig sind. Nötig haben es gerade alle Tafeln.“ Auch Pfarrer Bernhard Richter, der den Aalener Tafelladen vertritt, sowie Amtsleiter Rolf Streicher freuten sich über den Erfolg der Spendenaktion. Wegen der aktuellen Ausgangsbeschränkungen war zwar keine Scheckübergabe möglich. Dennoch freuten sich (von links) Annette Graser, Kassiererin des Personalrats des Finanzamts, Amtsleiter Rolf Streicher und Alexandra Stingl, die Vorsitzende des Personalrats, über die Spenden ihrer Kolleginnen und Kollegen für die Tafelläden der Region.