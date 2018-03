22:22 - Endlich wieder ein Punkt

Im Duell gegen den TSV Heiningen II konnte die Damenmannschaft der HSG Oberkochen/Königsbronn endlich wieder punkten, auch wenn es noch nicht ganz zu einem Sieg reichte.

Fehlwürfe und technische Fehler prägten die Begegnung und auch in der Abwehr war die HSG meistens den entscheidenden Schritt zu spät. Da Youngster Geringer im Tor aber einen Glanztag erwischte, war die Partie in der ersten Hälfte vom Spielstand her ausgeglichen. Auch in den letzten beiden Minuten der ersten Hälfte ließ die HSG klarste Chancen liegen und so erzielte der TSV mit zwei Treffern in Folge das 10:10 zur Pause.

Trotz Überzahl kassierten die Gastgeberinnen auch direkt nach dem Seitenwechsel einen Gegentreffer und sahen sich nun zum ersten Mal wieder in Rückstand. Als Heiningen auch noch auf 11:14 erhöhen konnte, schwante Team und Fans schon wieder Böses. Allerdings rissen sich die Damen noch einmal zusammen. Mit ihren zahlreichen Paraden hielt Sarah Geringer weiterhin ihre Mannschaft im Spiel, so dass die HSG in der 58. Minute mit 22:21 wieder in Führung gehen konnte. Direkt im Anschluss folgte eine Zeitstrafe für die Heimmannschaft, so dass diese die letzten beiden Minuten in Unterzahl verbringen musste. Die Gästen konnten in der Folge zum 22:22 ausgleichen. Dabei blieb es auch.